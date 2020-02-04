Оскар 2020: дата и время яркого шоу, где смотреть в Украине

Оскар 2020 в ночь с 9 на 10 февраля можно будет смотреть онлайн на канале "Украина". Прямую трансляцию 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира сможет увидеть каждый украинец.

Известно, что в течение ночи грандиозное событие будет комментировать ведущий программ "Ранок з Україною" и "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер.

Как говорит сам Анатолич, предложение комментировать церемонию Оскар 2020 в Украине он получил во время визита в одно очень знаковое место в США. Телеведущий до сих пор удивляется такому стечению обстоятельств.

"Это мистическое совпадение, но мне позвонили с телеканала "Украина" и предложили быть комментатором Оскара 2020 в Украине в тот момент, когда я завтракал в ресторане Jimmy’s Dinner в северной части города Майами. Именно в этом ресторане снимали фильм "Лунный свет", который в 2017 году получил Оскар как лучший фильм года! Это было невероятно - я был шокирован предложением и этим стечением обстоятельств. Как такое возможно? Для меня большая честь быть причастным к легендарной церемонии вручения Оскара в нашей стране", - делится впечатлениями Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также ведущими ночи Оскара будут Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро. Трансляция шоу начнется в 1:30, когда голливудские звезды выйдут на самую известную в мире красную дорожку.

Украинцы имеют шанс первыми увидеть невероятные наряды, которые кинознаменитости тщательно выбирают задолго до самого события. Ведущие познакомят зрителей с картинами-номинантами на Оскар 2020, а журналисты расскажут о подготовке к масштабному действию, закулисных интригах и скандалах кинопремии, самых ярких звездных появлениях и трендах последних годов.

Номинанты на Оскар 2020

В этом году за главную статуэтку в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды…в Голливуде", "Паразиты".

В категории "Лучший режиссер" представлены Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Пон Чжун Хо ("Паразиты").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди").

Имена всех претендентов на Оскар в 2020 году - читайте на Styler.