Осеннее равноденствие: что нужно обязательно сделать, чтобы вычеркнуть из жизни весь негатив

Уже 22 сентября наступит важное астрологическое событие - Осеннее равноденствие. И эта дата, как рассказала астролог Катерина Соловьева, очень особенная. Дело в том, что на события Равноденствия повлияет Солнце, которое окажется в разрушительном градусе.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог рассказала, в чем особенность Осеннего равноденствия и что нужно делать, чтобы забыть про неудачи и весь негатив.

Главные аспекты Осеннего равноденствия 2024

Точная дата Осеннего равноденствия вызывает споры, каждый астролог просчитывает ее по-разному.

По словам Соловьевой, это событие придется на 22 сентября 2024 в 15:44 по киевскому времени. Именно тогда начнется День силы и один из главных праздников Солнца - Осеннее Рождество.

"В это время дневное светило осуществит ингрессию к 1-му градусу Весов, и начнется астрономическая осень в Северном полушарии . Продолжительность дня и ночи в это время примерно одинаковы, и считается, что в этот момент планетарного равновесия открываются "Небесные врата", которые помогают в исполнении желаний", - рассказала астролог.

"Но для того, чтобы расчистить пространство для чего-то нового, надо завершить все отжившие себя проекты, распрощаться с вредными привычками, ненужными вещами, мусором и токсичными людьми. Пока не будет проведена "генеральная уборка", новое не может войти в нашу жизнь", - добавила она.

Что принесет Осеннее равноденствие (коллаж: РБК-Украина)

Весы, в игрессию которых переходит Солнце, считаются знаком равновесия, гармонии, красоты, дипломатии, толерантности и партнерства. Если у вас накопились обиды, враждебность и недоразумение, обязательно пытайтесь выяснить и наладить отношения, неопределенность которых вас беспокоит.

"Тщательно взвесьтевсе за и против: нужно ли вам оставлять на своей орбите тех или иных людей. Если вы чувствуете, что были в чем-то не очень правы, найдите в себе силы извиниться: вот увидите, у вас словно камень с души упадет. Подытожьте, закройте все свои личные гештальты и сбалансируйте свое окружение", - советует Соловьева.

"Каждый год это сложно сделать, поскольку Солнце в момент ингрессии в Весы оказывается в разрушительном градусе Весов", - добавила она.

Также астролог объяснила, как на Осеннее равноденствие повлияет то, что Солнце окажется в разрушительном градусе. Он приносит жертвенные проверки, испытания на крепкость, выносливость, стойкость и выдержку.

Также этот градус притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию. А в Весах, отметила Соловьева, он дает двойную характеристику: разрушение и восстановление.

"Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятие добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности. Могут разрушаться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема", - пояснила астролог.

"Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Солнца", - добавила она.

Как встречать Осеннее равноденствие (коллаж: РБК-Украина)

Что нужно сделать на Рождество

"В этот период закладывается программа на ближайшие три месяца - ко Дню зимнего Солнцестояния. Каждый год у человека, не менявшего своего места жительства, есть шанс исправлять ситуации по тем же сферам ее индивидуального радикса, которые ежегодно вовлечены во время Рождества", - подчеркнула. Соловьева.

"Каждый год они одинаковые и являются выдающимися для человека. Поэтому каждый год в это время предоставляется возможность откорректировать активности по ним. Очень важна их аспектация - гармоничная или напряженная", - пояснила она.

Если объекты гороскопа и транзитное Солнце связаны между собой положительными связями, то от тех направлений, которыми они управляют, в ближайшие три месяца можно ждать положительных тенденций, развития и получения хороших результатов.

Если связи сложные, это не означает, что события могут принимать только неблагоприятный характер: напряженные аспекты придают энергию для реализации планов, рассказала астролог.

Также она озвучила главный совет этого дня. Нельзя быть источником негатива не только на вербальном и невербальном, но даже на ментальном уровне.

"Вам повезет, если в эти сутки к вам кто-то обратится с любой просьбой или за помощью. Почему? А потому, что помогая другому человеку вы гармонизируете свою сферу взаимоотношений и получите шанс приблизиться к выполнению желания, загаданного вами в День Осеннего Равноденствия", - резюмировала Соловьева.