Когда наступит Осеннее равноденствие и как привлечь счастье. Секретный ритуал от астролога

Уже скоро начинается Осеннее равноденствие. И это событие очень важное, ведь оно способно изменить нашу жизнь. В этом может помочь специальный ритуал, о котором мало кто знает.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, когда наступит Осеннее равноденствие и как сделать так, чтобы это событие помогло найти баланс и настроиться на волны положительной энергии.

Осеннее равноденствие 2024 - момент гармонии между светом и тьмой

"Осеннее равноденствие - это не просто астрономическое событие, когда день и ночь становятся равными, но и время глубокого внутреннего обновления и подготовки к темной половине года. Оно наступает в сентябре, когда Солнце переходит в 1 градус знака Весы и символизирует начало астрономической осени", - рассказала астролог.

В этом году точный момент наступления равноденствия состоится 22 сентября в 15:49 по киевскому времени.

В прежние времена, объяснила Лагуз, этот день отмечали как момент равновесия между светом и тьмой, когда природа медленно готовится к зиме. Это время собирать плоды наших усилий, подводить итоги и настраивать себя на новые начинания.

Ритуал на Осеннее равноденствие на обретение внутренней гармонии и баланса

"Чтобы войти в гармонию с энергиями равноденствия, стоит провести простой, но мощный ритуал. Он поможет настроить внутренний баланс, поблагодарить за то, что было достигнуто, и подготовиться к новому этапу", - отметила Лия.

Что вам понадобится:

свеча (желательно оранжевого или золотого цвета, символ огня и Солнца)

лист бумаги и ручка

листья деревьев (осенние листья символизируют завершение циклов)

чашка с водой (вода как символ эмоций и очищения).

Как провести ритуал

Найдите тихое место, где вас не будут беспокоить. Зажгите свечу и представьте, как ее свет заполняет ваше пространство теплом и гармонией.

На листе бумаги напишите все, за что вы благодарны в этом году. Это могут быть ваши достижения, уроки, новые знакомства или опыт.

Положите осенние листья у свечи. Представьте, как эти листья отражают цикл вашей жизни - то, что больше не служит вам, как отмершие листья, должно быть отпущено. Задумайтесь о том, что вы готовы отпустить.

Опустите пальцы в чашку с водой, сосредотачиваясь на своих эмоциях. Попросите внутренней очистки и гармонии.

Сожгите лист с благодарностью (осторожно). Глядя на пламя, почувствуйте, как все, что вам больше не нужно, исчезает вместе с дымом. Поблагодарите себя и мир за этот момент осознания.

Завершите обряд, погасив свечу. Ощутите внутреннее спокойствие и баланс.