Осіннє рівнодення: що треба обов'язково зробити, аби викреслити з життя увесь негатив

Вже 22 вересня настане важлива астрологічна подія - Осіннє рівнодення. І ця дата, як розповіла астролог Катерина Соловйова, дуже особлива. Річ у тому, що на події Рівнодення вплине Сонце, яке опиниться у руйнівному градусі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог розповіла, у чому особливість Осіннього рівнодення та що треба робити, аби забути про невдачі та увесь негатив.

Головні аспекти Осіннього рівнодення 2024

Точна дата Осіннього рівнодення викликає суперечки, кожен астролог прораховує її по-різному.

За словами Соловйової, ця подія припаде на 22 вересня 2024 року о 15:44 за київським часом. Саме тоді почнеться День сили та одне з головних свят Сонця - Осіннє Рівнодення.

"У цей час денне світило здійснить інгресію до 1-го градуса Терезів, і розпочнеться астрономічна осінь у Північній півкулі . Тривалість дня та ночі в цей час приблизно однакові, і вважається, що в цей момент планетарної рівноваги відчиняється "Небесна брама", яка допомагає у здійсненні бажань", - розповіла астролог.

"Але для того, щоб розчистити простір для чогось нового, треба завершити всі проекти, що віджили себе, розпрощатися зі шкідливими звичками, непотрібними речами, сміттям і токсичними людьми. Поки не буде проведено "генеральне прибирання", нове не може увійти до нашого життя", - додала вона.

Що принесе Осіннє рівнодення (колаж: РБК-Україна)

Терези, в інгресію яких переходить Сонце, вважаються знаком рівноваги, гармонії, краси, дипломатії, толерантності та партнерства. Якщо у вас накопичилися образи, ворожість та непорозуміння, обов'язково намагайтеся з'ясувати та налагодити стосунки, невизначеність у яких вас турбує.

"Ретельно зважте всі за та проти: чи треба вам залишати на своїй орбіті тих чи інших людей. Якщо ви відчуваєте, що були в чомусь не дуже праві, знайдіть у собі сили вибачитися: ось побачите, у вас немов камінь з душі впаде. Підсумуйте, закрийте всі свої особистісні гештальти та збалансуйте своє оточення", - радить Соловйова.

"Щороку це складно зробити, оскільки Сонце в момент інгресії до Терезів опиняється у руйнівному градусі Терезів", - додала вона.

Також астролог пояснила, як на Осіннє рівнодення вплине те, що Сонце опиниться у руйнівному градусі. Він приносить жертовні перевірки, випробування на міцність, витривалість, стійкість та витримку.

Також цей градус притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.А у Терезах️, зазначила Соловйова, він дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення.

"Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла. Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності. Можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення", - пояснила астролог.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Сонця", - додала вона.

Як зустрічати Осіннє рівнодення (колаж: РБК-Україна)

Що треба зробити на Рівнодення

"У цей період закладається програма на найближчі три місяці - до Дня зимового Сонцестояння. Кожного року у людини, яка не змінювала свого місця проживання, є шанс виправляти ситуації по тих самих сферах її індивідуального радиксу, які щорічно залучено під час Рівнодення", - наголосила Соловйова.

"Кожного року вони однакові та є визначними для людини. Тому щороку у цей час надається можливість відкоригувати активності по них. Дуже важлива їхня аспектація - гармонійна або напружена", - також пояснила вона.

Якщо об’єкти гороскопа та транзитне Сонце пов’язані між собою позитивними зв’язками, то від тих напрямків, якими вони керують, у найближчі три місяці можна очікувати на позитивні тенденції, розвиток і отримання гарних результатів.

Якщо зв’язки складні, це не означає, що події можуть приймати лише несприятливий характер: напружені аспекти додають енергії для реалізації планів, розповіла астролог.

Також вона озвучила головну пораду цього дня. Не можна бути джерелом негативу не тільки на вербальному і невербальному, але навіть на ментальному рівні.

"Вам пощастить, якщо цієї доби до вас хтось звернеться з будь-яким проханням або за допомогою. Чому? А тому, що допомагаючи іншій людині ви гармонізуєте свою сферу взаємин і отримаєте шанс наблизитися до виконання бажання, загаданого вами в День Осіннього Рівнодення", - резюмувала Соловйова.