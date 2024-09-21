Кому Осеннее равноденствие принесет счастье и перемены. Гороскоп для каждого знака Зодиака

Астролог Лия Лагуз рассказала, что принесет нам Осеннее равноденствие , которое наступит уже 22 сентября. Кому-то стоит готовиться к переменам, а для кого-то это событие может принести сюрпризы.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог составила гороскоп на Осеннее равноденствие для всех знаков Зодиака.

Овен

Это время для того, чтобы подводить итоги вашей работы за год. Профессиональные достижения выходят на первый план, и важно определить, что именно стоит вашего внимания. Хороший момент для просмотра целей и определения новых направлений.

Телец

Осеннее равноденствие принесет вам чувство внутреннего покоя. Пора обратить внимание на духовные практики, медитации и глубокую рефлексию. Это также хороший период для путешествий или учебы.

Близнецы

Изменения в финансовой сфере могут застать вас врасплох. Однако это подходящий момент для того, чтобы закрыть старые долги или инвестировать в долгосрочные проекты. Открываются новые возможности профессионального роста.

Рак

Равноденствие активирует ваши отношения. Это период глубоких размышлений о личной жизни, партнерстве и эмоциональном балансе. Важно быть честными со своим партнером и выражать истинные чувства.

Лев

Пора позаботиться о своем здоровье. Ваша энергия нуждается в обновлении, поэтому следует обратить внимание на режим сна, питание и физическую активность. Работа также станет в фокусе, поэтому пора налаживать новые планы.

Дева

Для вас это период творческого раскрытия. Если у вас были отложенные замыслы или планы, самое время их реализовать. Осеннее равноденствие поможет раскрыть ваши таланты и проявить их в мире.

Весы

Этот период принесет желание навести порядок дома и в личной жизни. Равноденствие подталкивает к гармонии в отношениях с близкими, а также к созданию уюта и комфорта в собственном пространстве.

Скорпион

Равноденствие открывает двери к новым знаниям и самовыражению. Общение, обучение и новые знакомства могут принести неожиданные возможности. Важно оставаться открытыми к новым идеям.

Стрелец

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Осеннее равноденствие поможет найти новые источники дохода или закрыть старые денежные вопросы. Также это время для планирования больших покупок.

Козерог

Время для пересмотра своего имиджа и амбиций. Равноденствие принесет новые возможности для развития карьеры или повышения вашего авторитета в обществе. Важно сосредоточиться на своих долгосрочных целях.

Водолей

Вам нужно немного отдохнуть от повседневных забот. Это хороший момент для саморефлексии, духовных практик или короткого путешествия. Ваши мечты и интуиция станут мощным инструментом планирования будущего.

Рыбы

Осеннее равноденствие принесет возможности для налаживания отношений в коллективе или сообществе. Вы можете приобщиться к новым проектам или найти союзников по важным делам. Также это удачное время для овладения новыми навыками.