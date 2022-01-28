Ці помилки в приготуванні сирників роблять всі: терміново виправляємо улюблену страву
Сирники відмінно підходять для будь-якого виду трапези. Часто ми готуємо їх дітям і подаємо зі сметаною, згущеним молоком або варенням. Але похвалитися ідеальними сирниками можуть небагато, оскільки допускають помилки в їх приготуванні.
Які помилки при приготуванні сирників дотримуються всі і як це можна швидко виправити – читайте нижче.
Сирники готуються з сиру, яєць, борошна і з додаванням цукру, родзинок і ваніліну. Спочатку потрібно замісити тісто, потім сформувати сирники, а потім обсмажити їх на сковороді або запекти в духовці.
Помилка 1
При виборі сиру будьте уважні. Для сирників він повинен бути сухим і розсипчастим. Рідкуватий сир зіпсує ваші сирники. Але є вихід - додайте в них трохи сухої манки та доведіть до потрібної консистенції. Смак від цього не постраждає.
Помилка 2
Після приготування тіста ми намагаємося відразу ж посмажити сирники. І вони починають втрачати форму на сковороді. Досвідчені кулінари радять потримати тісто для сирників в холодильнику хоча б пів години, а тільки після цього формувати сирники.
Помилка 3
Велика кількість яєць в сирниках дає непотрібну вологу сиру. Щоб сирники не розповзалися, додайте в тісто тільки жовтки - тоді вони вийдуть ідеальні. З розрахунку на 200 г сиру беріть два жовтки.
Помилка 4
Не кладіть в сирники багато цукру. Від цього вони починають розпливатися на сковороді та швидко пригорати. І щоб тісто зробити щільніше, господині додають борошно або манку, а це забиває ваші сирники.
Помилка 5
Не додавайте в тісто для сирників борошно. Це робить їх гумовими на смак. Використовуйте тільки манку, а борошно залиште для панірування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кулінар поділився рецептом сирників, які виходять завжди.
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