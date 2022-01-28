Ці помилки в приготуванні сирників роблять всі: терміново виправляємо улюблену страву

Сирники відмінно підходять для будь-якого виду трапези. Часто ми готуємо їх дітям і подаємо зі сметаною, згущеним молоком або варенням. Але похвалитися ідеальними сирниками можуть небагато, оскільки допускають помилки в їх приготуванні.

Які помилки при приготуванні сирників дотримуються всі і як це можна швидко виправити – читайте нижче.

Сирники готуються з сиру, яєць, борошна і з додаванням цукру, родзинок і ваніліну. Спочатку потрібно замісити тісто, потім сформувати сирники, а потім обсмажити їх на сковороді або запекти в духовці.

Помилка 1

При виборі сиру будьте уважні. Для сирників він повинен бути сухим і розсипчастим. Рідкуватий сир зіпсує ваші сирники. Але є вихід - додайте в них трохи сухої манки та доведіть до потрібної консистенції. Смак від цього не постраждає.

Помилка 2

Після приготування тіста ми намагаємося відразу ж посмажити сирники. І вони починають втрачати форму на сковороді. Досвідчені кулінари радять потримати тісто для сирників в холодильнику хоча б пів години, а тільки після цього формувати сирники.

Помилка 3

Велика кількість яєць в сирниках дає непотрібну вологу сиру. Щоб сирники не розповзалися, додайте в тісто тільки жовтки - тоді вони вийдуть ідеальні. З розрахунку на 200 г сиру беріть два жовтки.

Помилка 4

Не кладіть в сирники багато цукру. Від цього вони починають розпливатися на сковороді та швидко пригорати. І щоб тісто зробити щільніше, господині додають борошно або манку, а це забиває ваші сирники.

Помилка 5

Не додавайте в тісто для сирників борошно. Це робить їх гумовими на смак. Використовуйте тільки манку, а борошно залиште для панірування.