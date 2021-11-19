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Кулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завжди

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П'ятниця 19 листопада 2021 07:30
Кулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завжди Фото ілюстративне: як приготувати смачні сирники (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сирники з родзинками, политі сметаною - універсальна страва, яка всім припаде до смаку, і дорослим і дітям. Але багато хто стикається з низкою проблем при їх приготуванні: додаємо більше борошна, вони виходять грубуватими, менше - розповзаються, або ж пристають до сковороди, так що не перевернеш.

Але кулінар Сергій Джуренко каже, що з сирниками впоратися можна. Головне - слідувати його порадам і рецепту, представленому на особистому сайті.

Інгредієнти для сирників:

  • Сир - 0.5 кг
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 85 г
  • Ванілін - 1 г
  • Борошно - 85 г
  • Масло вершкове - 50-70 г
  • Ізюм - 60 г
  • Сметана - за смаком
  • Варення, мед, вершки, згущене молоко - за смаком

Покрокове приготування ідеальних сирників

Обов'язково потрібно взяти свіжий сир - він повинен бути щільним і "сухим". Розімніть сир виделкою, додайте 3-4 повні столові ложки цукру, ванілін, яйце. Сіль можна додавати, можна не додавати - орієнтуйтеся на свій смак.

Промийте родзинки, залийте їх окропом і відставте в сторону, нехай трохи постоїть. Потім злийте воду, промокніть родзинки серветкою і додайте в нашу сирну масу.

Кулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завждиКулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завжди

Додайте 3 повні столові ложки борошна, перемішайте. Якщо наше сирне тісто недостатньо щільне, додайте в нього ще борошна.

На рясно посипану борошном поверхню викладіть нашу сирну суміш. Не вимішуючи сформуйте "ковбасу" діаметром 6-7 сантиметрів, обсипте борошном з усіх боків.

Наріжте тісто гострим ножем на однакові шматочки, сформуйте сирники і щедро обсипте їх борошном.

Кулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завждиКулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завжди

На добре розпечену сковорідку киньте вершкове масло. Коли воно розтопиться, викладіть сирники і смажте до рум'янцю - поки не з'явиться золотиста скоринка.

Потім переверніть і смажте до готовності під кришкою на невеликому вогні. Викладіть на тарілку і посипте родзинками.

Кулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завждиКулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завжди

Кулінар рекомендує подавати сирники зі сметаною, але можна додати і джем, і варення, і згущене молоко.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні сирники зі згущеним молоком всередині.

Також кулінар Сергій Джуренко поділився простим рецептом тірамісу.

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