Эти ошибки в приготовлении сырников делают все: срочно исправляем любимое блюдо

Сырники отлично подходят для любого вида трапезы. Часто мы готовим их детям и подаем со сметаной, сгущенкой или вареньем. Но похвастаться идеальными сырниками могут немногие, так как допускают ошибки в их приготовлении.

Какие ошибки при приготовлении сырников соблюдают все и как это можно быстро исправить – читайте ниже.

Сырники готовятся из творога, яиц, муки и с добавлением сахара, изюма и ванилина. Сначала нужно замесить тесто, потом сформировать сырники, а потом обжарить их на сковороде или запечь в духовке.

Ошибка 1

При выборе творога будьте внимательны. Для сырников он должен быть сухой и рассыпчатый. Жидковатый творог испортит ваши сырники. Но есть выход – добавьте в них немного сухой манки и доведите до нужной консистенции. Вкус от этого не пострадает.

Ошибка 2

После приготовления теста мы стараемся сразу же пожарить сырники. И они начинают терять форму на сковороде. Опытные кулинары советуют подержать тесто для сырников в холодильнике хотя бы полчаса, а только после этого формировать сырники.

Ошибка 3

Большое количество яиц в сырниках дает ненужную влагу творогу. Чтобы сырники не расползались, добавьте в тесто только желтки – тогда они выйдут идеальные. Из расчета на 200 г творога берите два желтка.

Ошибка 4

Не кладите в сырники много сахара. От этого они начинают расплываться на сковороде и быстро пригорать. И чтобы тесто сделать плотнее, хозяйки добавляют муку или манку, а это забивает ваше лакомство.

Ошибка 5

Не добавляйте в тесто для сырников муку. Это делает их резиновыми на вкус. Используйте только манку, а муку оставьте для панировки.