Як приготувати пухкі та високі оладки: розкрито головний секрет
На сніданок майже всі дорослі та діти люблять оладки та сирники. Все тому, що вони смачні, ситні та надзвичайно прості у приготуванні. До того ж всі ще з дитинства пам'ятають бабусині високі та пухкі оладки.
Так, як з'ясувалось, аби вони вийшли пухкими, потрібно правильно приготувати тісто, розповіла фудблогерка Анастасія Солопій в Instagram.
Так, тісто для оладків повинно бути досить густим.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- сметана 15-20% - 150 г;
- борошно - 100 г;
- яйця - 1 шт;
- цукор - 20 г;
- сода - 3 г.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно збити сметану з яйцем та цукром
Далі просійте борошно із содою та додайте до яєчної маси.
Смажити оладки потрібно на невеликому вогні на сковорідці з олією під кришкою.
Як приготувати пухкі оладки на сніданок (instagram.com/solopiika)
Зазначимо, що оладки - надзвичайно смачна та улюблена страва кожної людини ще з дитинства. Товщина готових оладок - не більше 5–6 міліметрів. Їх добре їсти з сметаною, варенням, медом, повидлом та соусами.
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