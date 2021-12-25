Як приготувати пухкі та високі оладки: розкрито головний секрет

На сніданок майже всі дорослі та діти люблять оладки та сирники. Все тому, що вони смачні, ситні та надзвичайно прості у приготуванні. До того ж всі ще з дитинства пам'ятають бабусині високі та пухкі оладки.

Так, як з'ясувалось, аби вони вийшли пухкими, потрібно правильно приготувати тісто, розповіла фудблогерка Анастасія Солопій в Instagram.

Так, тісто для оладків повинно бути досить густим. Для приготування знадобляться наступні інгредієнти: сметана 15-20% - 150 г;

борошно - 100 г;

яйця - 1 шт;

цукор - 20 г;

сода - 3 г. Спосіб приготування: Спочатку потрібно збити сметану з яйцем та цукром Далі просійте борошно із содою та додайте до яєчної маси. Смажити оладки потрібно на невеликому вогні на сковорідці з олією під кришкою. Як приготувати пухкі оладки на сніданок (instagram.com/solopiika) Зазначимо, що оладки - надзвичайно смачна та улюблена страва кожної людини ще з дитинства. Товщина готових оладок - не більше 5–6 міліметрів. Їх добре їсти з сметаною, варенням, медом, повидлом та соусами.