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Як приготувати пухкі та високі оладки: розкрито головний секрет

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Субота 25 грудня 2021 07:37
Як приготувати пухкі та високі оладки: розкрито головний секрет Як приготувати пухкі оладки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На сніданок майже всі дорослі та діти люблять оладки та сирники. Все тому, що вони смачні, ситні та надзвичайно прості у приготуванні. До того ж всі ще з дитинства пам'ятають бабусині високі та пухкі оладки.

Так, як з'ясувалось, аби вони вийшли пухкими, потрібно правильно приготувати тісто, розповіла фудблогерка Анастасія Солопій в Instagram.

Так, тісто для оладків повинно бути досить густим.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • сметана 15-20% - 150 г;
  • борошно - 100 г;
  • яйця - 1 шт;
  • цукор - 20 г;
  • сода - 3 г.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно збити сметану з яйцем та цукром

Далі просійте борошно із содою та додайте до яєчної маси.

Смажити оладки потрібно на невеликому вогні на сковорідці з олією під кришкою.

Як приготувати пухкі та високі оладки: розкрито головний секретЯк приготувати пухкі оладки на сніданок (instagram.com/solopiika)

Зазначимо, що оладки - надзвичайно смачна та улюблена страва кожної людини ще з дитинства. Товщина готових оладок - не більше 5–6 міліметрів. Їх добре їсти з сметаною, варенням, медом, повидлом та соусами.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог розповіла, що найкраще їсти вранці.

Також нещодавно ми писали, що вчені розповіли, в який час найкраще снідати.

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