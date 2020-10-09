Відчуття тривоги: ведуча 1+1 передбачила введення жорсткого карантину

Марічка Падалко передбачила посилення карантину (Колаж РБК-Україна)

Маричко Падалко розповіла, що до цього часу немає рішення про зонування

Телеведуча каналу "1+1" Марічка Падалко, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, припустила, що в Україні збираються ввести жорсткий карантин. Вона зазначила на своїй сторінці в Instagram, що щочетверга збирається комісія, яка приймає рішення про зонування та після засідання зазвичай з'являються результати. Однак ні в четвер, ні в п'ятницю вранці рішення про зонування так і не з'явилося.

"Тільки відчуття п'ятниці може затьмарити почуття тривоги та невизначеності. Вже сьогодні в Україні можуть ввести серйозні карантинні обмеження. Саме з цієї причини швидше за все – нуль інформації про нове "зонування". Увечері в четвер спеціальна комісія традиційно вирішувала, який поділ України на зони буде з наступного понеділка. Таке засідання повинно було відбутися і вчора. Києву, до речі, пророкували повернення в "помаранчеву" зону", - написала телеведуча.

Вона додала, що джерела ТСН свідчать про те, що в уряді можуть прийняти рішення про більш жорстке посилення карантину в Україні.

"За станом на ранок п'ятниці рішення комісії немає – або засідання не відбулося, або його рішення не оприлюднюють. Джерела ТСН свідчать про те, що це може бути пов'язане із засіданням уряду сьогодні, де можуть прийняти більш суворі рішення, ніж просто "зонування". Віримо в краще, бережемо один одного. Стежимо за достовірною інформацією", - резюмувала Марічка Падалко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сім'я телеведучої Марічки Падалко знову захворіла після перенесеного коронавірусу.

А також ми розповідали про те, що в Україні можуть ввести карантин вихідного дня та дистанційне навчання для всіх студентів і школярів.