Ощущение тревоги: ведущая 1+1 предсказала введение жесткого карантина

Маричка Падалко предсказала ужесточения карантина (Коллаж РБК-Украина)

Маричко Падалко рассказала, что до сих пор нет решения о зонировании

Телеведущая канала "1+1" Маричка Падалко, которая недавно переболела коронавирусом, предположила, что в Украине собираются ввести жесткий карантин. Она отметила на своей странице в Instagram, что по четвергам собирается комиссия, которая принимает решение о зонировании и после заседания обычно появляются результаты. Однако ни в четверг, ни в пятницу утром решение о зонировании так и не появилось.

"Только чувство пятницы может затмить чувство тревоги и неопределенности. Уже сегодня в Украине могут ввести серьезные карантинные ограничения. Именно по этой причине скорее всего – ноль информации про новое "зонирование". Вечером в четверг специальная комиссия традиционно решала, какое разделение Украины на зоны будет со следующего понедельника. Такое заседание должно было состоятся и вчера. Киеву, кстати, пророчили возвращение в "оранжевую" зону", - написала телеведущая.

Она добавила, что источники ТСН свидетельствуют о том, что в правительстве могут принять решение о более жестком усилении карантина в Украине.

"По состоянию на утро пятницы решения комиссии нет – или заседание не состоялось, или его решение не обнародуют. Источники ТСН свидетельствуют о том, что это может быть связано с заседанием правительства сегодня, где могут принять более суровые решения, чем просто "зонирование". Верим в лучшее, бережем друг друга. Следим за достоверной информацией", - резюмировала Маричка Падалко.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья телеведущей Марички Падалко снова заболела после перенесенного коронавируса.

А также мы рассказывали о том, что в Украине могут ввести карантин выходного дня и дистанционное обучение для всех студентов и школьников.