Карантин вихідного дня і дистанційка: які обмеження можуть ввести в Україні

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні можуть посилити абсолютно новими обмеженнями

В Україні можуть ввести додаткові карантинні обмеження через високе зростання захворюваності на коронавірус. Можуть з'явитися обмеження тільки по вихідним дням, а студентів відправлять на дистанційне навчання.

Як розповів народний депутат, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, рішення про обмеження будуть приймати у суботу, 10 жовтня. Про це він сказав у програмі "Право на владу".

Він повідомив, що в Україні може з'явитися так званий "карантин вихідного дня". Рішення буде прийматися на нараді у президента, де будуть обговорювати зміни до постанови про карантинне зонування.

"Жорсткий карантин ми не можемо ввести, ми це розуміємо, але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Коли сім'я на вихідний день залишається у себе в родині, нікуди не їздить ні на концерти, ні в ресторани, ні кудись ще. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка", - підкреслив народний депутат.

Також Радуцький вважає, що на дистанційне навчання потрібно відправити всіх студентів і школярів.

"Друге, моя пропозиція і підтримує РНБО, сподіваюся, що підтримає і президент. Те, що зробив університет Шевченка. Він відправив вчитися на дистанційку", - сказав Радуцький і додав, що потрібно відправити на дистанційне навчання всі школи, університети, навчальні заклади.

Він додав, що в Україні незабаром з'являться нові тести для діагностики зі Швейцарії. Перша партія експрес-тестів прибуде вже наступного тижня. Це ПЛР тести, які будуть давати результат за 15 хвилин. Точність у них вище, а вартість нижча, ніж у тих тестів, які використовують зараз в Україні.

В Україні можуть ввести нові карантинні обмеження

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ляшко назвав терміни, коли Україна може повернутися до жорсткого карантину.

А також розповідали про те, що Київ потрапляє в "помаранчеву зону" карантину.