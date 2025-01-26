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Проще, чем кажется: легкий рецепт хачапури по-аджарски от Евгения Клопотенко

Воскресенье 26 января 2025 07:37
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Проще, чем кажется: легкий рецепт хачапури по-аджарски от Евгения Клопотенко Как готовить хачапури по-аджарски (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Хачапури - всемирно известное традиционное блюдо грузинской кухни. Хачапури напоминает лодочку из теста, наполненную сыром. Некоторые виды хачапури украшаются яичным желтком.

О том, как готовить хачапури по-аджарски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Евгения Клопотенко.

Что нужно для хачапури по-аджарски

Для того, чтобы приготовить 4 хачапури по-аджарски, понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука - 400 г
  • вода - 180 мл
  • молоко - 100 мл и 2 ст. л.
  • сыр сулугуни - 200 г
  • творог - 100 г творога - 100 г
  • яйца - 7 шт.
  • подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • сухие дрожжи - 1 ч. л.
  • соль - 1 ч. л.
  • сахар - 1 ч. л.

Как готовить хачапури по-аджарски

Сперва замесите тесто для хачапури. Для этого в глубокой миске необходимо смешать муку, сахар, соль и сухие дрожжи. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты, а затем влейте теплую воду и 100 мл молока.

Также добавьте подсолнечное масло и тщательно перемешайте массу до однородной консистенции без комочков. Тесто должно быть мягким и одновременно не липнуть к рукам. Переложите массу в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте примерно на 40 минут в теплом месте.

Тем временем можно приготовить начинку. Для этого нужно натереть на крупной терке сулугуни и смешать его с творогом. Добавьте в начинку два яйца и 2 ст. л. молока, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте ингредиенты и отставьте начинку.

Когда тесто увеличится в 2-3 раза, его нужно еще раз слегка вымесить, а затем разделите на четыре части. Раскатайте тесто на прямоугольники и равномерно распределите по пласту начинку, оставив отступы до краев теста.

Плотно слепите края теста в центре, после чего переложите хачапури на застеленный пергаментом противень, залепленной частью вниз. Сделайте по центру продольный надрез и "разверните" хачапури.Проще, чем кажется: легкий рецепт хачапури по-аджарски от Евгения КлопотенкоПроще, чем кажется: легкий рецепт хачапури по-аджарски от Евгения Клопотенко
Как готовить хачапури (скриншот / Евгений Клопотенко)

Существует и более простой способ - на прямоугольник теста нужно выложить начинку, а затем подвернуть края теста, сформировав "лодочку".
Проще, чем кажется: легкий рецепт хачапури по-аджарски от Евгения Клопотенко
Как лепить хачапури (скриншот / Евгений Клопотенко)

Смажьте тесто 1 желтком и поместите хачапури в разогретую до 230 градусов в духовку на 15-20 минут. После чего в начинке хачапури необходимо сделать небольшое углубление и разбить по одному желтку.

Поместите хачапури в духовку еще на 5 минут, чтобы желток прогрелся и схватился. При подаче хачапури можно слегка притрусить свежемолотым перцем.

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