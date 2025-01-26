Проще, чем кажется: легкий рецепт хачапури по-аджарски от Евгения Клопотенко

О том, как готовить хачапури по-аджарски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Евгения Клопотенко.

Что нужно для хачапури по-аджарски

Для того, чтобы приготовить 4 хачапури по-аджарски, понадобятся следующие ингредиенты:

мука - 400 г

вода - 180 мл

молоко - 100 мл и 2 ст. л.

сыр сулугуни - 200 г

творог - 100 г творога - 100 г

яйца - 7 шт.

подсолнечное масло - 2 ст. л.

сухие дрожжи - 1 ч. л.

соль - 1 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

Как готовить хачапури по-аджарски

Сперва замесите тесто для хачапури. Для этого в глубокой миске необходимо смешать муку, сахар, соль и сухие дрожжи. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты, а затем влейте теплую воду и 100 мл молока.

Также добавьте подсолнечное масло и тщательно перемешайте массу до однородной консистенции без комочков. Тесто должно быть мягким и одновременно не липнуть к рукам. Переложите массу в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте примерно на 40 минут в теплом месте.

Тем временем можно приготовить начинку. Для этого нужно натереть на крупной терке сулугуни и смешать его с творогом. Добавьте в начинку два яйца и 2 ст. л. молока, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте ингредиенты и отставьте начинку.

Когда тесто увеличится в 2-3 раза, его нужно еще раз слегка вымесить, а затем разделите на четыре части. Раскатайте тесто на прямоугольники и равномерно распределите по пласту начинку, оставив отступы до краев теста.

Плотно слепите края теста в центре, после чего переложите хачапури на застеленный пергаментом противень, залепленной частью вниз. Сделайте по центру продольный надрез и "разверните" хачапури.

Как готовить хачапури (скриншот / Евгений Клопотенко)

Существует и более простой способ - на прямоугольник теста нужно выложить начинку, а затем подвернуть края теста, сформировав "лодочку".



Как лепить хачапури (скриншот / Евгений Клопотенко)

Смажьте тесто 1 желтком и поместите хачапури в разогретую до 230 градусов в духовку на 15-20 минут. После чего в начинке хачапури необходимо сделать небольшое углубление и разбить по одному желтку.

Поместите хачапури в духовку еще на 5 минут, чтобы желток прогрелся и схватился. При подаче хачапури можно слегка притрусить свежемолотым перцем.