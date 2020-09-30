Осінній призов, виведення з обігу старих купюр і монет: що зміниться в Україні з 1 жовтня

З 1 жовтня українців чекає кілька важливих змін, які набирають чинності вже з завтрашнього дня. В Україні розпочнеться осінній призов, виводяться старі купюри і монети, а водіям необхідно не забувати включати ближнє світло фар або денні ходові вогні.

Що потрібно знати про головні зміни з початком другого місяця осені - читайте в матеріалі Styler.

Осінній призов

З 1 жовтня 2020 року в Україні розпочинається осінній призов в армію. Він триватиме до 31 грудня. Призовний вік становить від 18 до 27 років тих українців, у яких немає підстав для відстрочки або звільнення від армії.

Ті, у кого немає освіти, будуть служити 18 місяців. Хлопці зі ступенем бакалавра або магістра, проведуть на службі 12 місяців.

Виведення з обігу старих купюр і монет

З 1 жовтня українці не зможуть розплатитися грошовими купюрами до 2003 року випуску і монетами номіналом 25 копійок. Дані гроші можна обміняти у всіх українських банках до 30 вересня 2021 року.

Якщо ви не встигнете цього зробити, то протягом трьох років до 30 вересня 2023 року ці гроші можна здати в НБУ, а також уповноважені банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

Обов'язкове включення фар за містом

З 1 жовтня водії, які їдуть за межами населених пунктів, зобов'язані включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Порушення цієї вимоги буде каратися штрафом у розмірі від 425 до 510 гривень.

Це правило діє для всіх механічних транспортних засобів до 1 травня 2021 року.

Перехід на зимовий час

В Україні традиційно в останню неділю жовтня переводять годинники на зимовий час. В ніч з суботи на неділю, з 24 на 25 жовтня, о 4:00 годинник необхідно перевести на годину назад.

Місцеві вибори

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори. Українці обиратимуть міських, сільських і селищних голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад. Перелік кандидатів на пост мера Києва можна подивитися тут.

Осінні шкільні канікули

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам зробити осінні канікули з 26 жовтня по 1 листопада, а в тих школах, де розмістяться ділянки на вибори - з 22 по 30 жовтня.

Нагадаємо, медик спрогнозувала закриття шкіл в Україні через коронавірус.