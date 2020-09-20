Перехід на зимовий час в Україні: коли і куди перевести годинники

Переведення годинників на зимовий час в Україні 2020 (фото: pixabay)

Українцям розповіли, коли і куди потрібно переводити годинник і як адаптуватися до таких змін

В Україні у 2020 році традиційно переведуть годинники на зимовий час. Стрілки потрібно направити на годину назад в останній тиждень жовтня - 25 числа. Зробити це потрібно в ніч з суботи на неділю о 4:00.

Що потрібно знати про переведення годинників, і як це може відбитися на нашому здоров'ї - читайте в матеріалі Styler.

Зазначимо, що на цю дату заплановані місцеві вибори, тому треба особливо уважно стежити за ходом часу. Правда, сучасні гаджети роблять це автоматично, а от стрілки настінних і наручних годинників треба буде покрутити. І краще зробити це заздалегідь - перед відходом до сну.

Крім того, варто подбати про те, щоб не переплутати час поїздок у неділю, 25 жовтня. У квитках, на табло вокзалів і аеропортів час буде зазначено вже по-новому.

Навіщо переводять час і чому це погано для здоров'я

Спочатку перехід годинників на літній і зимовий час був введений, щоб заощадити електроенергію. Але в наш час економія виходить порівняно невеликою - всього 1-3%. Багато країн вже відмовилися від такої практики.

Адже такий збій у часі може призводити до погіршення загального самопочуття, настрою, безсоння, надмірної втоми і стомлюваності. В кінцевому підсумку наступають депресивні стани.

Медики стверджують, що переведення годинників негативно позначається на організмі: у людей порушується сон, вони важко адаптуються і відчувають два рази на рік стрес. Від цього починають загострюватися хронічні захворювання і суттєво падає працездатність.

Як адаптуватися до переходу часу

Щоб мінімізувати стрес від переведення стрілок годинника, лікарі рекомендують починати підготовку за кілька тижнів - висипатися, добре харчуватися, гуляти на свіжому повітрі і зрушувати відхід до сну і підйом на 15 хвилин кожен день.

Крім того, варто відмовитися від важкої їжі, алкоголю, бадьорливих напоїв та куріння. Важливо в цей час мінімізувати стрес для організму.

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