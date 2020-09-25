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Українці з жовтня не зможуть платити деякими купюрами і монетами: як обміняти

П'ятниця 25 вересня 2020 18:15
Українці з жовтня не зможуть платити деякими купюрами і монетами: як обміняти
Монети (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Нацбанку розповіли про виведення з обігу старих купюр і монет з жовтня

В Україні з 1 жовтня не можна буде розплатитися грошовими купюрами до 2003 року та монетами номіналом 25 копійок. Вони також будуть вилучені з обігу.

Як і де громадяни зможуть обміняти чи здати такі купюри та монети, розповіли в Нацбанку України.

Так, з початку жовтня усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки.

Українці можуть без обмежень і безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних 3 років.

Зробити це можна у всіх українських банках - протягом 1 року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 включно.

А також в Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - протягом 3 років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2023 включно.

Українці з жовтня не зможуть платити деякими купюрами і монетами: як обміняти

Ці купюри та монети не будуть приймати в Україні з 1 жовтня (фото: bank.gov.ua)

Також в НБУ звернули увагу, що в Україні починається виведення з обігу банкнот номіналом 1 і 2 гривні 2003-2007 років і монет 1 гривні жовтого кольору, які карбувалися до 2018 року.

Дані банкноти і монети при попаданні в банки вже не будуть повертатися в обіг. Зараз такі гроші, як і раніше, є платіжним засобом і спеціально їх обмінювати не треба.

Раніше повідомлялося, що в уряді попросили Нацбанк змінити гривні із зображенням князів Київської Русі-України Володимира Великого і Ярослава Мудрого на монетах номіналом 1 та 2 гривні.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні з'явилася нова монета номіналом 10 гривень, яка поступово замінить відповідні банкноти.

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