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З жовтня в Україні вступає в силу важливе правило для водіїв

Середа 30 вересня 2020 17:53
З жовтня в Україні вступає в силу важливе правило для водіїв
Машини (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українцям нагадали про важливе правило, яке набирає чинності з 1 жовтня

З завтрашнього дня, 1 жовтня, в Україні починає діяти обов'язкова вимога правил дорожнього руху - водії, які їдуть за межами населених пунктів зобов'язані включати денні ходові вогні або ближнє світло фар.

Світло необхідно включати в будь-який час доби. Дане правило діє для всіх механічних транспортних засобів до 1 травня 2021 року. Про це повідомила патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook.

За порушення вимоги водіям загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень

Нагадаємо, у Кропивницького водій фури на швидкості врізався в тролейбус, в якому у цей момент перебувало близько 30 пасажирів. Після сильного удару тролейбус вилетів на тротуар, збив електроопору і зачепив приватний будинок.

Аварія сталася в центрі міста на перехресті вулиць Архангельської і Преображенської. Водій вантажного автомобіля Renault не пропустив тролейбус, який їхав головною дорогою.

В цій ДТП сильні каліцтва отримав водій тролейбуса. Після зіткнення він вилетів з водійського сидіння і сильно вдарився головою. Його госпіталізували. Що стосується пасажирів, їм пощастило більше, люди відбулися легким переляком і кількома синцями. Травмованих могло бути більше, але в салоні були зайняті тільки сидячі місця.

Раніше ми писали про те, що під Запоріжжям підліток у ДТП вбив трьох людей. 15-річний водій був за кермом Cherry, він не впорався з керуванням, і машина перекинулася.

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