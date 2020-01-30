Осадков будет много: синоптики озадачили прогнозом погоды на февраль

Погода в Украине на февраль (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в феврале ожидается аномальная

Погода в Украине этой зимой совершенно аномальная и ранее синоптики заявляли, что температурные режимы в январе соответствуют показателям середины ноября. Последний зимний месяц не станет исключением. По долгосрочным прогнозам, в феврале температура воздуха будет высокой. Однако возможны сильные осадки и даже небольшое похолодание.

По данным сайта Gismeteo, небольшое похолодание в Киеве ожидается в первой декаде февраля. Ночные показатели опустятся до -2 -5 градусов, днем от -1 до +1 градуса. В середине февраля ожидается потепление до +7 +11 градусов, а конец месяца будет прохладным, от -3 градусов ночью до +6 градусов днем.

На востоке страны и севере температурные показатели будут немного ниже, а вот на западе и юге ожидается больше солнечных и теплых дней.

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Климатологи отмечают, что в феврале скорее всего не будет ни сильных морозов, ни снежных сугробов, пишет "Сегодня".

"В дальнейшем мы не видим в феврале снежного покрова и сильных похолоданий", - рассказала завотделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

Заведующая отделением прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух добавила, что февраль будет теплым, но ожидается много осадков.

"Ожидаем, что февраль окажется аномально теплым, то есть, практически весь месяц среднемесячная температура будет положительной, это на 2-3 градуса выше нормы. Но возможно много осадков, как в первой, так и во второй половине февраля, причем из-за теплой погоды в виде дождя и мокрого снега", - рассказала климатолог.

Она добавила, что есть опасения того, что во второй половине февраля в Украину прорвется холодный воздух из Арктики и принесет сильные морозы.

Заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в среднем февраль будет теплее на несколько градусов, чем в предыдущие годы.

"Среднемесячная температура февраля прогнозируется на уровне 0-3 градусов мороза, но в южных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму будет теплее – 0-3 градуса выше ноля в среднем по месяцу. Это на 1,5-2 градуса выше, чем в предыдущем 30-летнем базовом периоде наблюдений – с 1981 по 2010 годы. Среднемесячное количество осадков в феврале ожидается от 22 до 70 мм в зависимости от региона, что составляет 70-80% месячной нормы. В горах Карпат и Крыма – до 108 мм, или до 90% месячной нормы. Больше осадков выпадет в западных регионах, меньше – в южных и восточных", - рассказал он.