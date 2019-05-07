Синоптик попередила про відчутне похолодання в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

На півночі та в центрі України ймовірний сильний вітер

Погода в Україні 8 травня: на півночі та у більшості центральних областей України відчутно похолодає. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Так, вона зазначила, що сніг у Карпатах випав, оскільки відбулося переміщення холодної арктичної повітряної маси з півночі і одночасно її зустріч із вологим дощовим циклоном із півдня. Тобто, сильні дощі циклону з півдня увійшли у холодне повітря і внаслідок впливу низької температури перетворилися на сніг.

"Вже завтра у західних областях України, включно з Карпатами, потепліє, опади припиняться. Звичайно, так просто така насиченість вологою не відступить - десь невеликі опади можливі, але слабкі та місцями. Температура повітря у західних областях 8-го травня, хоча й трохи, але підвищиться, вдень до +11 +14 градусів", - написала синоптик.

Однак Діденко попередила про значне похолодання на півночі та у більшості центральних областей України.

"Протягом дня очікується +9 +12 градусів. Хіба що Дніпро та його райони ще затримаються у теплому повітря, до +16 +20 градусів. Із північних областей: на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині завтра буде без істотних опадів, на Сумщині - грозові дощі. У центральних областях - місцями дощі, на Дніпропетровщині погримлять грози. Важливий нюанс - завтра на півночі та в центрі ймовірний сильний вітер", - вказано у повідомленні.

Синоптик зазначила, що у південній частині дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями, буде вітряно. В Одеській області та в Криму очікується +10 +15 градусів, у Миколаївській та Херсонській областях - +12 +17 градусів, а у Запорізькій - до +20 +23 градусів.

Крім того, на сході країни 8 травня пройдуть дощі, прогримлять грози. Температура повітря досягне протягом дня +19 +24 градусів.

"8-го травня, у День пам`яті та примирення, у столиці похолодає, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів. Завтра вранці вологі хмари можуть ще закривати київське небо, проте все ж середа передбачається без опадів, переважно сухою", - додала Діденко.

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, погіршиться погода на заході України, зокрема, прогнозуються сильні дощі. У Карпатах сьогодні пройдуть дощі з мокрим снігом. Крім того, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Як писало РБК-Україна, Діденко в понеділок попереджала про дощі і "температурні гойдалки" в Україні. Вона пояснила, що 7 травня циклон Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів.

Додамо, відносне потепління очікується в Україні в суботу, 11 травня.