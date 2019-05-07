Раптова зміна: синоптики розповіли, де відступлять дощі

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 8 травня порадує жителів кількох регіонів

Погода в Україні лякає своєю непередбачуваністю і аномальними температурами в травні. Однак за прогнозом синоптиків, у деяких регіонах негода відступить у середу, 8 травня. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода на сході України 8 травня очікується дощова, але тепла. Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вночі +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів, у Луганській і Харківській областях +23 +25 градусів.

На півдні похолодає і пройдуть дощі з грозами. Вночі +7 +9 градусів, вдень очікується +15 +17 градусів, в Миколаєві і Херсоні +18 +19 градусів. У Криму сухо і сонячно. Вночі +8 +10 градусів, вдень +15 +17 градусів.

У північних областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря опуститься. Вночі +8 +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +14 +16 градусів.

У західних областях буде сонячно, місцями хмарно, але без опадів. Нічна температура повітря опуститься до +2 +4 градусів, удень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

В центральній частині країни очікуються невеликі локальні дощі. Вночі +8 +10 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

У Києві 8 травня буде хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Вночі +7 +9 градусів, вдень очікується всього +12 +14 градусів.

Погода в Україні 8 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців шокували несприятливим прогнозом погоди.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень і розповіли, коли повернеться тепло.