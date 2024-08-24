Как сегодня выглядит диктор, которая первой объявила о Независимости украинцам (фото)

День Независимости - важный праздник Украины. 24 августа 1991 года, на телеканале УТ-1 был впервые прочитан Акт, навсегда изменивший нашу историю. И это сделала диктор Светлана Белоножко, известная как певица и народная артистка.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит Белоножко и чем ей запомнился этот день.

Украина объявила о Независимости - как это было

24 августа 1991 года диктор вышла на работу и готовилась к эфиру. Она даже не подозревала, какую новость она будет объявлять.

Артистка вспоминала, что когда дирекция дала ей важную задачу - прямо в эфире зачитать Акт провозглашения Независимости Украины, она испугалась. Тогда Белоножко подумала, что эту миссию могли получить другие профессионалы. Но в тот день важную новость должна была зачитать именно она.

Светлана Белоножко в 1991 году (скриншот)

"Я настолько разволновалась, что подумалось: это будет мой последний день на телевидении. Это же какая ответственность! Это все будут смотреть. Но поняла, что выхода у меня нет, обуздала волнение и объявила всей стране эту важную новость", - рассказывала Белоножко в одном из интервью.

Белоножко в молодости (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

Документ, который зачитывала диктор, был на белом листе, который потом забрал редактор (так поступали всегда после эфиров). Светлана вспоминала, что не успела сфотографировать момент провозглашения Независимости. Но ее муж, известный артист Виталий Белоножко все записал на видео.

Впрочем, артист, который умер зимой этого года, не публиковал эти кадры. И в сети фрагмент трансляции, к сожалению, не сохранился.

Как выглядит Белоножко сейчас

На УТ-1 диктор вела не только программу о новостях. Она также выступила автором и ведущей проектов "Вечірня казка", Музичний телеярмарок", "Мода, мода", "Зичимо щастя" и многих других.

Впрочем, Белоножко не только работала на телевидении. Артистка много выступала, она исполнила немало хитов. В настоящее время она осуждает полномасштабную войну РФ против Украины и дает концерты.

Белоножко и ее муж (скриншот)

Еще в молодости она встретила своего избранника, с которым прожила все эти годы. В браке на свет появились два сына.

Вместе с Белоножко еще в 1999 году она основала фестиваль семейного творчества "Мелодія двох сердець".

Как изменилась Белоножко (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

Сейчас артистке 66 лет. Она не скрывает, что очень скучает по мужу, с которым прожила всю жизнь.

Светлана и Виталий Белоножко (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

Певица и ее избранник (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

А недавно Белоножко рассказала о радостном событии. Ее внук женился. Певица делилась счастливыми фото со свадьбы и поразила всех красотой.

Артистка сейчас (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)