7 звезд, которые пожалели, что прославились

Сначала актеры и певцы стремятся к славе, но потом не знают, как с ней справиться.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон открыто признавался в своем пренебрежительном отношении к роли вампира Эдварда Каллена в саге "Сумерки", принесшей ему мировую известность.

Актер однажды отметил, что люди не понимают, насколько одиноким можно стать, когда перестаешь жить "нормальной" жизнью.

"Вы тратите много времени, пытаясь бороться с этим, но в конце концов приспосабливаетесь жить иначе", - делился Роберт.

Роберт Паттинсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

Кристен Стюарт

Партнерша Паттинсона по фильму "Сумерки" Кристен Стюарт и вовсе охарактеризовала славу как "самую худшую вещь в мире" и призналась, что не понимает, почему люди стремятся стать знаменитыми.

Кристен Стюарт (фото: Getty Images)

Билли Айлиш

Популярная певица рассказывала, что за раннюю славу ей пришлось заплатить затворничеством, ведь однажды, когда она решила прокатиться на коньках с подругой, окружившие Билли поклонники чуть не затоптали ее.

"Я потеряла свои подростковые годы, потому что все это началось, когда мне было 13 лет. И нет школы, которая научит тебя, как быть знаменитым", - признавалась Билли.

Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilish​​)

Меган Фокс

Звезда "Трансформеров" однажды сравнила славу с буллингом. По мнению Фокс, быть знаменитостью - это как испытывать травлю в школе, но "в глобальном масштабе".

"Все думают, что мы должны заткнуться и перестать жаловаться, потому что живем в особняках или ездим на Bentley. Чего люди не понимают, так это того, что над тобой постоянно издеваются миллионы людей", - признавалась Меган.

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Энн Хэтэуэй

Актриса начала свою карьеру в кино еще в подростковом возрасте и стала известна только в 19 лет. По ее словам, она не была психологически готова к такому повороту и внезапная популярность надолго вывела ее из равновесия.

"Я не знала, что мне делать. Я не знала, как с этим теперь взаимодействовать. Меня это напрягало", - вспоминала Энн.

Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)

Джиджи Хадид

Успешная модель откровенно рассказывала, что потеряла многих друзей после того, как стала известна. Говоря о темной стороне славы, Джиджи однажды даже не смогла сдержать слез.

"Иногда слава заставляет вас почувствовать, что вы не в силах контролировать свою жизнь. Я думаю, это действительно сложно. Люди постоянно осуждают тебя. Они могут формировать мнение о тебе, основываясь на моменте, вырванном из контекста, или совсем ошибочном. Я чувствовала себя плохо из-за этого", - жаловалась модель.

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Леди Гага

На сцене певица кардинально меняется благодаря ярким образам, в то время как в повседневной жизни она предпочитает обходиться без макияжа и носить простую одежду.

Однако даже этот прием не помогает Леди Газе укрыться от фанатов и журналистов. Певица с грустью признает, что как только она выходит из дома, теряет свою свободу и становится частью общественного внимания.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​)