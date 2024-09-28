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Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)

Суббота 28 сентября 2024 16:40
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Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото) Катя Осадчая и ее сын Илья (Фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Любовь Блажко

Старшему сыну Кати Осадчей исполнилось 22 года, и по этому случаю знаменитая ведущая поделилась в соцсетях щемящей публикацией.

Что написала звездная многодетная мама, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Осадчая поздравила сына

В посте ведущая "Светской жизни" оставила для сына теплые слова, а также вспомнила общие моменты с ним.

"Между первым и вторым фото почти 22 года разница. На первом - лето 2024 года мы празднуем три года младшему брату, а на втором - весна 2003 года, Илье исполнилось полгода и мы приехали в только открытые Курени. А дальше - самое крутое время вместе: отдых на море, рождение Ивана, и уже ему на фото несколько месяцев, а потом и Даниила, и Илья - уже старший брат - и пример для двух подрастающих малышей", - написала она.

Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая с сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Илюша! Ты моя гордость и вдохновение вот уже 22 года. Сейчас ты уже на три года старше меня тогда, когда ты родился, и до сих пор удивляешься, как я в твоем возрасте уже имела ребенка. Но я радуюсь, что именно тогда родился ты и мы прожили такое где-то одинаковое взросление, мне кажется, что и сейчас ты местами взрослее меня, а я все еще учусь быть взрослой мамой", - также отметила знаменитость.

Осадчая подчеркнула, что ее сын Илья является для нее примером поставленных целей и воплощения их в жизнь. Она добавила, что невероятно гордится парнем и ждет утра, чтобы позвонить ему с поздравлениями.

Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Илье исполнилось 22 года (Фото: instagram.com/kosadcha)

Илья учится в США

Как известно, сын ведущей уже около четырех лет учится в Америке. После окончания элитной киевской школы Kyiv International School он поступил в Университет Мэриленда, где изучает IT.

Кроме того, Екатерина делилась, что Илья уже использует свои знания для борьбы с врагом, а по окончании вуза, по словам звездной мамы, планирует вернуться домой и реализовывать свое будущее в Украине.

Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)Ведущая показала семейные кадры (Фото: instagram.com/kosadcha)

Личная жизнь Кати Осадчей

Напомним, Илья Полищук родился в браке Екатерины Осадчей с бизнесменом Олегом Полищуком. После развода с ним ведущая вышла замуж за своего коллегу - актера и ведущего Юрия Горбунова. В этом браке у пары родилось два сына: старший Иван и младший Даниил.

Мы писали, что недавно Горбунову сделали операцию.

А также Осадчая делилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми.

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