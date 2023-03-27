Не время отдаляться от войны: Зеленский призвал украинцев помогать армии

Это неправильно, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

Президент Украины отметил, что сейчас, как и год назад, нельзя быть мысленно вдали от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия происходят действительно географически вдали от многих.

"Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и присоединяйтесь, когда можете", - сказал Зеленский.