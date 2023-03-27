ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не время отдаляться от войны: Зеленский призвал украинцев помогать армии

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 марта 2023 00:39
Не время отдаляться от войны: Зеленский призвал украинцев помогать армии Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Это неправильно, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Президент Украины отметил, что сейчас, как и год назад, нельзя быть мысленно вдали от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия происходят действительно географически вдали от многих.

"Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и присоединяйтесь, когда можете", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, чтоВладимир Зеленский провел специальное военное совещание с особым кругом участников, на котором обсудили вопросы обороны страны.

Напомним, в офисе президента отреагировали на заявление России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию