Воины ВСУ получили уникальные мобильные бани: как они выглядят (фото и видео)

Воины ВСУ, защищающие нашу страну в самых горячих точках, получили мобильные банно-прачечные комплексы от благотворительного фонда "Рой". Первые МЛПК были на днях представлены в столице и отправились уже военным подразделениям Сухопутных войск Украины.

Как выглядят уникальные бани – смотрите в нашем материале ниже.

Что известно о МЛПК от БФ "Рой"

МЛПК представляют собой оснащенные морские контейнеры, которые ставятся на прицеп, поэтому их легко транспортировать из одного места назначения в другое. За один день комплексом может воспользоваться 80-150 военнослужащих.

По словам военного руководства, эти МЛПК позволят воинам улучшить физическое, психологическое состояние военнослужащих, повысить боеспособность войск путем обеспечения базовых потребностей в гигиене.

Первые МЛПК отправились на фронт (фото: Фонд помощи войску "Рой")

“Данные комплексы – заслуга каждого, кто присоединился к сбору. Каждого, работающего над этим проектом. Каждый, кто сделал или приблизил превращение обычных морских контейнеров в банно-прачечные комплексы”, - говорит директор благотворительного фонда Диана Ильницкая.

Стоимость укомплектования одного контейнера – 460 тысяч гривен.

Комплектация МЛПК (фото: Фонд помощи войску "Рой")

"Донаты народа Украины в тандеме с нами сделали возможным горячий душ, чистую и сухую одежду для украинских защитников при любых обстоятельствах. Это напрямую влияет на их боеспособность и качество выполненных задач, а следовательно, на приближение общей победы!" – говорит Диана.

Добавим, что первые МЛПК получили боевое подразделение Отдельной Президентской Бригады имени Гетьмана Богдана Хмельницкого и 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада. Волонтеры уже получили очень положительные отзывы от бойцов: "Душ почти, как дома".

На сегодняшний день цель проекта от БФ "Рой" - обеспечить минимум 20 банно-прачечными комплексами подразделения Сухопутных войск в течение года.

Что известно о БФ "Рой"

"Рой" - это команда специалистов и волонтеров, работающих для ускорения победы со стальной верой в украинских военных.

“Чего мы хотим? Победы! Как мы этого достигаем? Усиливаем боеспособность войска!” - описывают свою деятельность волонтеры.

Присоединиться к проекту и задонатить на МЛПК может сегодня каждый.

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SWIFT (евро): UA803052990000026002041020578

BANK INFORMATION

Bank address: 1D Hrushevskoho St., Киев, 01001, Украина

Beneficiary bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK"

SWIFT CODE: PBANUA2X

Кроме того, вы можете закупить любую часть, или укомплектовать полный банный комплекс персонально или от имени вашей организации, которая будет носить ваше название.

Больше деталей можно найти на страницах "Роя" в социальных сетях здесь.