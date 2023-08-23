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Эта песня вдохновляет Александра Усика на победы. Ее мало кто слышал до этого

Александр Усик (фото: instagram.com/usyk17.promotions)
Автор: Styler

Александр Усик во время дуэли взглядов с Даниэлем Дюбуа, бой которых состоится 26 августа в польском Вроцлаве, поразил своей неожиданной затеей. Украинский боксер тогда исполнил патриотический рэп.

Наш спортсмен зачитал слова песни, которую многие тогда услышали впервые. Но впоследствии Александр в комментариях и интервью говорил, что именно эта песня вдохновляет его сегодня на победы.

 

Интересно, что еще до битвы взглядов с британским боксером Усик в форме ВСУ исполнил ту же песню.

 

Оказывается, "Заповіт" - это песня артиста со сценическим именем Balsam.

Кто же такой этот Balsam?

Это харизматичный рэп-регги исполнитель из Черновцов, который "больше самой музыки любит только творческую свободу".

В своем творчестве певец черпает вдохновение из разных музыкальных направлений, но его стиль больше всего отличается влиянием хип-хопа, регги и R&B.

Он вкладывает в свои слова серьезные духовные посылы, так как в жизни глубоко верующий человек.

 

Добавим, что последний трек певца "Не божеволій" покорил украинские чарты и на днях возглавил топ среди украинских песен в Apple Music.

"Не божеволій", говорит Balsam, это песня о том, что "несмотря на жизненные бури, мы должны сохранять спокойствие, доверять друг другу и всегда надеяться на лучшее".

 

Ранее Усик вспомнил критический момент боксерской карьеры.

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Александр УсикНовости шоу-бизнеса