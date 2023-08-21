"Думал освободить пояса". Усик вспомнил критический момент боксерской карьеры
Украинский чемпион Александр Усик перед поединком против британца Даниеля Дюбуа признался, что мог отказаться от коллекции поясов разных боксерских организаций после полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USYK17.
36-летний украинец рассказал о бурных днях конца зимы прошлого года. Он вернулся на родину 25 февраля и сразу же связался со знакомыми военными, чтобы присоединиться к украинскому сопротивлению.
"О боксе я на тот момент не то, что не думал. У меня даже никакой мысли о боксе не было. Даже было мнение такое, чтобы освободить пояса, чтобы там дальше ребята за них боксировали, а у нас тут как все закончится, то вернуться и сказать: "Ну, вот такая ситуация, давайте какие-то варианты или еще что-нибудь", – заявил Усик.
Поменял мнение украинский боксер после общения с защитниками Украины в военных госпиталях. По его словам, военные постоянно спрашивали его, почему он не уезжает тренироваться перед боем-реваншем против Джошуа. "Ребята просили ехать готовиться и боксировать", – добавил Усик.
В конце концов украинец уехал в Саудовскую Аравию. В августе прошлого года он во второй раз победил британского боксера и к поясам WBA Super, IBF, WBO и IBO добавил титул культового издания The Ring. В свою очередь 26 августа этого года Усик выйдет в ринг против британца Дюбуа во Вроцлаве.
К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.
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