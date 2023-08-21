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"Думал освободить пояса". Усик вспомнил критический момент боксерской карьеры

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Вроцлав, Понедельник 21 августа 2023 11:59
"Думал освободить пояса". Усик вспомнил критический момент боксерской карьеры Фото: Александр Усик в тренировочном лагере в Польше (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский чемпион Александр Усик перед поединком против британца Даниеля Дюбуа признался, что мог отказаться от коллекции поясов разных боксерских организаций после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USYK17.

36-летний украинец рассказал о бурных днях конца зимы прошлого года. Он вернулся на родину 25 февраля и сразу же связался со знакомыми военными, чтобы присоединиться к украинскому сопротивлению.

"О боксе я на тот момент не то, что не думал. У меня даже никакой мысли о боксе не было. Даже было мнение такое, чтобы освободить пояса, чтобы там дальше ребята за них боксировали, а у нас тут как все закончится, то вернуться и сказать: "Ну, вот такая ситуация, давайте какие-то варианты или еще что-нибудь", – заявил Усик.

Поменял мнение украинский боксер после общения с защитниками Украины в военных госпиталях. По его словам, военные постоянно спрашивали его, почему он не уезжает тренироваться перед боем-реваншем против Джошуа. "Ребята просили ехать готовиться и боксировать", – добавил Усик.

В конце концов украинец уехал в Саудовскую Аравию. В августе прошлого года он во второй раз победил британского боксера и к поясам WBA Super, IBF, WBO и IBO добавил титул культового издания The Ring. В свою очередь 26 августа этого года Усик выйдет в ринг против британца Дюбуа во Вроцлаве.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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