Ось ця пісня надихає Олександра Усика на перемоги. Її мало хто чув до цього

Цікаво, що ще до битви поглядів з британським боксером Усик у формі ЗСУ виконав ту саму пісню.

Виявляється, "Заповіт" - це пісня артиста зі сценічним ім'ям Balsam.

Хто ж такий цей Balsam?

Це харизматичний реп-реггі виконавець з Чернівців, який "більше за саму музику любить лише творчу свободу".

У своїй творчості співак черпає натхнення з різноманітних музичних напрямків, але його стиль найбільше відзначається впливом хіп-хопу, реггі та R&B.

Він вкладає у свої слова серйозні духовні посили, так як в житті є глибоко віруючою людиною.

Додамо, що останній трек співака "Не божеволій" підкорив українські чарти і днями очолив топ серед українських пісень в Apple Music.

"Не божеволій", каже Balsam, це пісня про те, що "незважаючи на життєві бурі, ми повинні зберігати спокій, довіряти один одному і завжди мати надію на краще”.