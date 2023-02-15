Вот эти 4 вещи из прошлого снова на пике моды: идеи для стильного образа

Бахрома

Следует пополнить свой гардероб юбкой или платьем с бахромой. К ним можно обуть деликатную пару кроссовок или балеток.

Модницы, которые хотят оставаться в тренде, но бахрома их немного отталкивает, могут добавить в образ блейзер. Так вы будете выглядеть стильно.

Удачным вариантом для создания образа будет комбинация большого синего свитера, юбки в цветочек и сумки с бахромой.

Брюки карго

Тенденции моды меняются каждый год - и в 2023 снова в тренде штаны карго. Расклешенные или более узкие, с большими или скрытыми карманами, карго икона подиумов в этом сезоне.

Для классного и повседневного образа одевайте карго - их можно сочетать с кроссовками и футболкой с высоким поясом.

Кобальтово-синий цвет

Этот цвет будет супер трендовым в этом году. Он придает элегантности и бодрости любому образу. В этом цвете одинаково красивы брюки, пальто, платья и юбки.

Интенсивный оттенок как тотальный образ подойдет для самых смелых. Можно еще добавить не массивные аксессуары, чтобы слегка оттенить цвет.

Удачным образом будет комбинация блейзера и штанов кобальтового цвета в сочетании с кроссовками и сумкой-багетом.

Одежда с пайетками

Пайетки были одним из основных элементов моды на протяжении многих лет и, похоже, не исчезнут в ближайшее время. Они являются идеальным способом добавить ноту гламура в ваш образ.

С этим декором можно выбирать платья или корсеты. Удачным вариантом также будет топ, украшенный пайетками. Он хорошо сочетается с пиджаком. Так вы создадите непринужденный шик - парижский образ. Эту одежду следует скомпоновать с низкими каблуками или кроссовками. Неотъемлемым аксессуаром является роскошная сумочка.