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Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

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Суббота 11 февраля 2023 21:04
Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры Какие вещи будут в тренде весной 2023 года (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

До весны осталось менее трех недель, а стилисты уже назвали главные тренды моды этого сезона. Следует с ними ознакомиться заранее, чтобы успеть купить новые вещи.

О том, какой будет мода весны 2023 года, рассказала стилист Инна из Киева на своей странице в Instagram.

Главные тренды весны 2023 года

"Весна уже совсем близко, поэтому рассмотрим основные тенденции, которыми уже сейчас можно освежить свой гардероб. Конечно, это не все тренды и некоторые из них перешли из прошлых сезонов. Поэтому выбирайте свой тренд, который придаст изюминки вашему образу", - пишет эксперт.

Наслоение подобных топов

Этой весной особенно популярным станет формирование образов по принципу наслоения нескольких кофточек или топов. При этом важно, чтобы вещи были подобны по текстуре и стилю.

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. ФотопримерыУдачные варианты нарядов (скриншот)

Одежда в горошек

Модными будут все вещи и даже аксессуары с принтом в горошек. В тренде наряды с любой величиной горошка. Однако, чтобы гармонично выглядеть, лучше выбирать одну такую вещь в образе, чтобы не перегрузить его.

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Органза

Органза - это тонкая жесткая прозрачная ткань, сделанная из шелка, полиэстера или вискозы путем скручивания двух волокон. В этом сезоне она будет очень популярна.

Одежда из этого материала придает легкость и изысканность образу, и особенно подчеркивает непринужденность стиля.

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Тотальный деним

Джинс снова будет на пике моды. При чем именно "вытертый" его вариант. В тренде будет все - от джинсовых юбок и брюк, вплоть до топов и курток. Особенно стильным будет формирование образа полностью из джинсовых вещей. Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Вырезы

Экстравагантные вырезы придают наряду определенной изюминки. Этой весной они будут одними из пиковых трендов в моде. Причем эти вырезы могут быть не только на блузах или платьях, но даже на брюках.

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Перья, банты, бахрома

Возможно, эти элементы декора сначала кажутся не очень практичными, зато очень эффектными. Такой наряд акцентирует на том, что вы точно в курсе последних новинок моды.

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Пышные платья и юбки

На эту весну следует прикупить пышные платья и юбки. В моде будут совершенно разные фасоны, здесь главное - объем. Конечно, для большинства женщин этот вариант не очень практичный на каждый день, однако очень стильный для праздничного события или особого "выхода в люди".

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Животные принты

Не зря украинцы недавно устраивали своеобразный флешмоб с леопардовым нарядом. Эта весна также пройдет с трендом на одежду с животным принтом. Здесь также важно правильно соединить такую вещь с остальным гардеробом, чтобы не перенасытить образ.

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Длинные перчатки

Снова в моде будут длинные перчатки. Этот аксессуар стильно дополняет образ. Изделие может быть из любой ткани или даже из кожи.

Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Удачные варианты нарядов (скриншот)

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