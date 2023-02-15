Ось ці 4 речі з минулого знову на піку моди: ідеї для стильного образу

Бахрома

Варто поповнити свій гардероб спідницею чи сукнею, що прикрашені бахромою. До них можна взути делікатну пару кросівок або балеток.

Модниці, які хочуть залишатись у тренді, але бахрома їх трохи відштовхує, можуть додати до образу блейзер. Так ви будете виглядати стильно.

Вдалим варіантом для створення образу буде поєднання великого синього светра, спідниці у квіточку та сумки з бахромою.

Штани карго

Тенденції моди змінюються щороку - і в 2023 знову у тренді штани карго. Розкльошені або вужчі, з великими або прихованими кишенями, карго ікона подіумів у цьому сезоні.

Для класного та повсякденного образу одягайте карго - їх можна поєднувати з кросівками та футболкою з високим поясом.

Кобальтово-синій колір

Цей колір буде супер трендовим у цьому році. Він надає елегантності і бадьорості будь-якому образу. У цьому кольорі однаково гарний вигляд мають штани, пальто, сукні та спідниці.

Інтенсивний відтінок як тотальний образ підійде для найсміливіших. Можна додати ще не масивні аксесуари, аби злегка відтінити колір.

Вдалим образом буде комбінація блейзера і штанів кобальтового кольору в поєднанні з кросівками та сумкою-багетом.

Одяг з паєтками

Паєтки були одним з основних елементів моди протягом багатьох років і, схоже, не зникнуть найближчим часом. Вони є ідеальним способом додати ноту гламуру у ваш образ.

Із цим декором можна обирати сукні чи корсети. Вдалим варіантом також буде топ, прикрашений паєтками. Він гарно поєднується із піджаком. Так ви створите невимушений шик - паризький образ. Цей одяг варто поєднати із низькими підборами або кросівками. Невід'ємним аксесуаром є розкішна сумочка.