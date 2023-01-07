Антитренды в одежде 2023: что не нужно носить и чем это заменить

Стильный образ не всегда должен состоять из одежды последнего писка моды. Главное, чтобы он не содержал вещей, которые стали антитрендами. Даже один элемент из гардероба выдаст то, что вы не в курсе последних новинок с мира моды.

О том, какие наряды и обувь уже не актуальны в 2023 году, рассказываем в материале ниже.

Одежда, декорированная мехом

Следует распрощаться с элементами гардероба, имеющими меховые вставки. Такой наряд уверенно возглавил антитренд 2023 года. Мех на капюшоне, карманах, обуви лучше отстегнуть, если есть такая возможность. То же касается мехового декора на шапках или шарфах.

Одежда со вставками меха вышла из моды (фото: freepik)

Шапка грубой вязки

Эксперты рекомендуют избавиться от объемных головных уборов и имеющих любой лишний декор, логотипы или помпоны. Вместо этого стоит приобрести более лаконичные и универсальные варианты. В 2023 году в моде останутся яркие цвета, потому смело можете экспериментировать с образом.

От объемных шапок следует отказаться в этом году (фото: freepik)

Шарф-снуд

Этот практичный аксессуар стал признаком безвкусицы в этом году. Стилисты советуют вместо него убрать разнообразные длинные шарфы и палантины. Они помогут удачно разнообразить образ, поскольку их можно носить по-разному.

Шарфы-снуды стали антитрендом 2023 года (фото: freepik)

Платье-свитер

С практичными и теплыми платьями-свитерами модницам тоже придется распрощаться. В 2023 году в тренд вошел объемный свитер, который стоит соединить с юбкой или просто надеть трикотажное платье.

Также хорошим вариантом станет платье макси или меди длины. Этот образ можно дополнить объемным свитером. Такое соединение подчеркнет ваш стиль.

В этом сезоне платье-свитер будет считаться признаком безвкусицы (фото: freepik)

Плиссированная юбка

Модный тренд в 2022 году теперь уже не актуален. Поскольку длинные юбки подобного кроя подходят не каждой женщине, а короткие выглядят не так эффектно, в этом году следует заменить их юбками А-силуэта с гладкой текстурой. Лучше всего из сатина, шелка или даже трикотажа.

Плиссированная юбка тоже вышла из моды (фото: freepik)

Кожаные леггинсы

Писк моды последних лет теперь будет лежать в гардеробе без надобности. Кожаные леггинсы теперь следует заменить на широкие кожаные брюки или брюки свободного кроя. Также стоит отказаться от нюдовых леггинсов.

Супермодные когда-то кожаные штаны теперь стали антитрендом (фото: freepik)

Сапоги-гармошки

Сапоги с искусственно созданными складками вышли из моды. Но модели с естественными "гармошками" до сих пор остаются актуальными.

Из моды вышли сапоги с искусственно созданными складками (фото: facebook.com/charismafg)