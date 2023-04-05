Не будет неприятного запаха: вот на сколько можно оставить мокрое белье в стиральной машине

Хотя бы раз в жизни каждый оставлял в стиральной машине на ночь мокрые вещи. При этом все знают, что делать это не рекомендуется, но есть допустимый срок, о котором мало кто знает.
Об этом пишет SantePlus.
Эксперты говорят, что белье можно оставлять в стиральной машине от 8 до 12 часов, при условии, что сразу после этого времени оно будет развешено. Важно помнить, что оставлять белье в машине - это нормально.
Неприятный запах возникает, если на одежде появляется плесень и бактерии.
В общем, если вечернюю стирку утром отправить сушиться, то все будет в порядке. Однако перед тем как приступить к развешиванию белья, необходимо убедиться, что оно не пахнет сыростью, иначе придется все снова отправлять стирать.
Такая ситуация достаточно распространена. Одежда после стирки может неприятно пахнуть, если она долго лежала в барабане прибора.
Очень распространенной причиной является скопление грязи на внутренних частях стиральной машины. Обычно это жирные пятна, ворс и другие остатки, забивающие определенные компоненты. Вот почему всегда важно тщательно проверять свою одежду и опорожнять карманы.
Лучше всего сушить одежду на открытом воздухе и под солнечными лучами. Это не только экологически чистый вариант, но и наиболее щадящий, в отличие от сушилки.
Что делать, если вы забыли одежду на ночь в машинке и появился неприятный запах:
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