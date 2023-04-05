Не буде неприємного запаху: ось на скільки можна залишити мокру білизну в пральній машині

Точний термін

Експерти кажуть, що білизну можна залишати в пральній машині від 8 до 12 годин, за умови, що відразу після цього часу вона буде розвішана. Важливо пам'ятати, що залишати білизну в машині - це нормально.

Неприємний запах виникає, якщо на одязі з’являється цвіль і бактерії.

Загалом, якщо вечірнє прання вранці відправити сушитися, то все буде в порядку. Однак перед тим як приступити до розвішування білизни, необхідно переконатися, що вона не пахне сирістю, інакше доведеться все знову відправляти прати.

Чому після прання білизна неприємно пахне

Така ситуація є досить поширеною. Одяг після прання може неприємно пахнути, якщо він довго лежав в барабані приладу.

Дуже поширеною причиною є скупчення бруду на внутрішніх частинах пральної машини. Зазвичай це жирні плями, ворс та інші залишки, які забивають певні компоненти. Ось чому завжди важливо ретельно перевіряти свій одяг та спорожняти кишені.

Найкраще сушити одяг на свіжому повітрі і під сонячними променями. Це не тільки екологічно чистий варіант, але і найбільш щадний, на відміну від сушарки.

Що робити, якщо ви забули одяг на ніч у машинці і з'явився неприємний запах: