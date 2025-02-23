Вот сколько времени нужно ходить на беговой дорожке, чтобы уменьшить жир на животе

Ходьба на беговой дорожке является одним из самых эффективных и недооцененных способов сжечь калории и ускорить метаболизм. Для лучшего эффекта стоит ходить определенное количество времени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Ходьба на беговой дорожке под наклоном увеличивает интенсивность, заставляя тело работать интенсивнее, увеличивая сжигание калорий и задействуя больше мышц.
Стоит ходить от 30 до 45 минут, в зависимости от вашего уровня физической подготовки и интенсивности тренировки. Вот общие рекомендации:
Если целью является потеря жира, ходите по крайней мере 4-5 раз в неделю, соблюдая дефицит калорий. Сочетайте с силовыми тренировками для еще большего ускорения метаболизма.
Вместо того, чтобы ходить под ровным наклоном, попробуйте 1-минутные интервалы под наклоном 12-15% с периодом восстановления 6-8%. Эти изменения наклона заставляют ваше тело работать интенсивнее, ускоряя сжигание калорий и ускоряя потерю жира.
Любая форма движения сжигает калории, но ходьба на наклоне является более эффективной, а именно:
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