Ось скільки часу потрібно ходити на біговій доріжці, щоб зменшити жир на животі

Скільки часу ходити на біговій доріжці

Ходьба на біговій доріжці під нахилом збільшує інтенсивність, змушуючи тіло працювати інтенсивніше, збільшуючи спалювання калорій і залучаючи більше м’язів.

Варто ходити від 30 до 45 хвилин, залежно від вашого рівня фізичної підготовки та інтенсивності тренування. Ось загальні рекомендації:

Початківці - 20-30 хвилин із помірним нахилом (5-8%) і рівномірним темпом

- 20-30 хвилин із помірним нахилом (5-8%) і рівномірним темпом Середній рівень - ходіть протягом 30-40 хвилин під кутом нахилу 10-12% у трохи швидшому темпі

- ходіть протягом 30-40 хвилин під кутом нахилу 10-12% у трохи швидшому темпі Професіонал - ходіть 40-45 хвилин на нахилі 12-15%, змішуючи з інтервалами високу швидкість

Якщо метою є втрата жиру, ходіть принаймні 4-5 разів на тиждень, дотримуючись дефіциту калорій. Поєднуйте з силовими тренуваннями для ще більшого прискорення метаболізму.

Замість того, щоб ходити під рівним нахилом, спробуйте 1-хвилинні інтервали під нахилом 12-15% із періодом відновлення 6-8%. Ці зміни нахилу змушують ваше тіло працювати інтенсивніше, прискорюючи спалювання калорій і прискорюючи втрату жиру.

Скільки часу ходити на біговій доріжці для спалювання жиру на животі (фото: Freepik)

Чому ходьба ефективна для втрати жиру на животі

Будь-яка форма руху спалює калорії, але ходьба на нахилі є більш ефективною, а саме: