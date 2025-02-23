Ось скільки часу потрібно ходити на біговій доріжці, щоб зменшити жир на животі

Ходьба на біговій доріжці є одним із найефективніших і недооцінених способів спалити калорії та прискорити метаболізм. Для кращого ефекту варто ходити певну кількість часу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ходьба на біговій доріжці під нахилом збільшує інтенсивність, змушуючи тіло працювати інтенсивніше, збільшуючи спалювання калорій і залучаючи більше м’язів.
Варто ходити від 30 до 45 хвилин, залежно від вашого рівня фізичної підготовки та інтенсивності тренування. Ось загальні рекомендації:
Якщо метою є втрата жиру, ходіть принаймні 4-5 разів на тиждень, дотримуючись дефіциту калорій. Поєднуйте з силовими тренуваннями для ще більшого прискорення метаболізму.
Замість того, щоб ходити під рівним нахилом, спробуйте 1-хвилинні інтервали під нахилом 12-15% із періодом відновлення 6-8%. Ці зміни нахилу змушують ваше тіло працювати інтенсивніше, прискорюючи спалювання калорій і прискорюючи втрату жиру.
Будь-яка форма руху спалює калорії, але ходьба на нахилі є більш ефективною, а саме:
Раніше ми повідомляли, в який час доби найгірше тренуватися.
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