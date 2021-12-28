Названо найнебезпечніше місце в будинку, де найчастіше можна травмуватися

В кожному будинку або квартирі є одне місце, в якому дуже велика ймовірність отримання травм. У цьому плані найнебезпечнішим місцем у квартирі виявилася кухня, оскільки саме там стається більшість травматичних ситуацій.

Так експерти зазначають що травми, які можна отримати вдома, можуть бути як легкими, так і тяжкими. А отримати їх можуть як дорослі, так і діти.

Також дослідники опитали 2000 дорослих у Великій Британії. Вони з'ясували, що з них трохи менше чверті (23 відсотки) людей були травмовані вдома минулого року, причому жінки частіше ніж чоловіки.

Тому найнебезпечнішою є кухня. Зазначається що чверть респондентів заявили, що саме там трапляється більшість нещасних випадків.

Кухня найнебезпечніша кімната в будинку (pixabay)

Все тому що там є безліч загроз, починаючи від гострих інструментів та закінчуючи приготуванням їжі за дуже високих температур.

Знизити ризик допоможе ретельне планування місця для зберігання речей, щоб важкі предмети не розміщувалися на високих полицях, а предмети повсякденного використання знаходилися в межах досяжності.

Також важливо врахувати що малята не повинні дотягуватися до ножів та інших гострих предметів.

Окрім того, небезпечним місцем було визнано ванну кімнату. Зокрема, найчастішими травмами там стали падіння через слизьку поверхню. Також загрозу у ванних кімнатах становлять побутові прилади, гострі ножиці, хімія, яку часто зберігають саме там.