Вот что указывает на то, что яйца уже нельзя есть: могут быть опасными для здоровья

Яйца - популярный продукт, который есть в каждом доме. Их используют почти в каждом блюде. Однако, перед потреблением следует убедиться, что яйцо свежее и безопасное для здоровья.

Что указывает на то, что яйца уже испортились - читайте в материале Styler ниже .

Как определить, что яйца испортились

В общем, если вы знаете, что яйца хранятся в холодильнике уже достаточно долго, скорее всего, не стоит рисковать и употреблять их.

Также, если оно слишком легкое, то высока вероятность, что внутри продукт испортился и стух. Его необходимо выбросить, ведь оно опасно для здоровья.

Кроме того, можно сварить одно яйцо, опустить его в очень соленую воду. Если при закипании жидкости оно всплывет, то это будет свидетельствовать о несвежести.

К тому же можно разбить яйцо в емкость и обратить внимание на цвет белка. В качественном продукте он будет чистым и без вкраплений или покраснений. Также большую роль играет и запах.

Еще один способ проверить свежесть яйца - поднести его к уху и сильно потрясти. Если вы ничего не услышите, значит, продукт свежий. Но если есть бульканье, всплески или шорох, продукт, скорее всего, испорчен.

Добавим, что еще при покупке обращайте внимание на состояние и внешний вид скорлупы. Не стесняйтесь открывать упаковки и осматривать яйца.

Сначала оцените общий вид всех скорлуп. Они должны быть чистыми, ровными, без сколов и трещин. Если на скорлупе есть следы помета и грязи, отдайте предпочтение другому производителю. Налипшая грязь разного характера говорит о несоблюдении правил элементарной гигиены на птицефабрике.

Как хранить яйца

Чтобы яйца оставались как можно дольше свежими, необходимо соблюдать правила хранения. Яйца рекомендуется держать в холодильнике, тогда они могут сохранять свои свойства до трех месяцев.

Важно, что перед приготовлением необходимо тщательно вымыть продукт, чтобы снизить риск заражения живущими на скорлупе вирусами.

Симптомы отравления яйцами

Симптомы при отравлении яйцами могут быть разными, поскольку зависят от конкретной причины интоксикации. В случае классического пищевого отравления просроченной продукцией без бактериального заражения сальмонеллой наблюдаются тошнота со рвотой, боль в животе, диарея и слабость организма.

При развитии сальмонеллеза выделяют несколько форм инфекционного поражения, которые развиваются достаточно быстро (в течение 1-2 часов после употребления яиц). Поэтому важно сразу обращаться к врачу.