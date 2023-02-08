Эту ошибку совершают все: вот что нужно делать с яйцами перед приготовлением

Немногие знают, но перед приготовлением куриные яйца нужно обязательно мыть. Такую полезную привычку нужно обязательно соблюдать, ведь скорлупа яйца очень часто является источником инфекций, например, сальмонеллы.

Об этом сообщила нутрициолог Татьяна Ярмошук в Instagram .

Как правильно мыть

По словам эксперта, большинство инфекций погибают через несколько минут кипения в кипятке. Однако когда вы берете яйцо, то все возбудители остаются на руках и дальше вы их распространяете по всей кухне. После этого они точно попадают в ваш организм.

Нельзя использовать яйца с трещинами на скорлупе и не мыть их. Возбудители могут попасть внутрь яйца, поэтому такие яйца не пригодны к употреблению, поскольку могут быть вредными для вашего здоровья.

Для того чтобы продезинфицировать яйца нужна сода. Необходимо развести 1 ст. л соды на 1-3 литра воды и замочить яйца на 5-10 мин. После чего дать высохнуть или протереть насухо.

Сколько можно хранить помытые яйца

Важно, что вымытые яйца могут храниться не более 5 дней.

"Поэтому если у вас больше яиц, чем вы потребляете за 5 дней - мойте частями (немытые яйца храните в другой упаковке отдельно от чистых)", - советует нутрициолог.

Еще один вариант дезинфекции - мыть непосредственно перед приготовлением с помощью экологичного средства для мытья посуды или мыла. Надо намылить каждое яйцо и сразу промыть водой.

Для этого не подходят агрессивные средства, потому что они плохо смываются. Подойдет только органическая продукция без токсинов в составе.

Добавим, что домашние куриные яйца можно хранить без холодильника до 2 недель, магазинные - не более 1 недели.

Для того, чтобы проверить, не истек ли срок годности яиц - опустите их в емкость с водой: