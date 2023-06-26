Вот что нужно сделать с кустом помидоров, чтобы он ломался от плодов
Помидоры - один из самых популярных овощей у украинских огородников. И хоть с ними надо немного повозиться, результат того стоит. Есть много нюансов и секретов, как улучшить урожайность.
О том, что нужно сделать с кустом низкорослых томатов, рассказали на YouTube-канале Наша дача.
Секрет хорошего урожая томатов
Когда речь идет о низкорослых томатах, важно правильно сформировать куст, чтобы он дал много плодов и в то же время не истощился и томаты не лежали на земле.
Сделайте это с каждым кустом:
- обломайте снизу 2-3 листика
- так же обломайте нижние прикорневые пасынки
- оставьте три основных стебля на каждом кусте
Зачем пасынковать кусты помидоров
Лишние листья и пасынки не будут тянуть питательные вещества из растения и оно сможет отдать больше сил на наращивание плодов.
Пасынкование хорошо влияет на количество и размер плодов, поэтому его нужно не бояться проводить.
Отметим, что так нужно поступать именно с низкорослыми сортами томатов. Когда речь идет о высокорослых томатах, им нужен другой подход.
Раньше мы писали, чем надо опрыскивать помидоры и перцы, чтобы урожай удвоился.
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