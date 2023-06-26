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Вот что нужно сделать с кустом помидоров, чтобы он ломался от плодов

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Понедельник 26 июня 2023 07:30
Вот что нужно сделать с кустом помидоров, чтобы он ломался от плодов Как правильно ухаживать за помидорами (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Помидоры - один из самых популярных овощей у украинских огородников. И хоть с ними надо немного повозиться, результат того стоит. Есть много нюансов и секретов, как улучшить урожайность.

О том, что нужно сделать с кустом низкорослых томатов, рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Секрет хорошего урожая томатов

Когда речь идет о низкорослых томатах, важно правильно сформировать куст, чтобы он дал много плодов и в то же время не истощился и томаты не лежали на земле.

Сделайте это с каждым кустом:

  • обломайте снизу 2-3 листика
  • так же обломайте нижние прикорневые пасынки
  • оставьте три основных стебля на каждом кусте

Зачем пасынковать кусты помидоров

Лишние листья и пасынки не будут тянуть питательные вещества из растения и оно сможет отдать больше сил на наращивание плодов.

Пасынкование хорошо влияет на количество и размер плодов, поэтому его нужно не бояться проводить.

Отметим, что так нужно поступать именно с низкорослыми сортами томатов. Когда речь идет о высокорослых томатах, им нужен другой подход.

Раньше мы писали, чем надо опрыскивать помидоры и перцы, чтобы урожай удвоился.

Также узнайте, как приготовить бесплатные удобрения из остатков продуктов питания.

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