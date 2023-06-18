ua ru
Вс, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бесплатные удобрения из "мусора": делаем картофельную, луковую, банановую и цитрусовую воду для растений

Новина українською →
Воскресенье 18 июня 2023 09:30
Бесплатные удобрения из "мусора": делаем картофельную, луковую, банановую и цитрусовую воду для растений Как приготовить удобрение для комнатных растений (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Удобрения для комнатных растений не обязательно покупать в специализированных магазинах, ведь все, что нужно для подкормки и хорошего роста вазонов, всегда у нас под рукой.

Как приготовить подкормку из останков, идущих в мусор, - в материале Styler дальше.

Картофельный "напиток"

Специалисты говорят, что картофельный отвар тоже можно использовать в качестве подкормки комнатных растений. Концентрация отвара особого значения не имеет, главное, чтобы он был несоленым.

Вносить удобрение можно 2-3 раза в месяц, заменяя им стандартные подкормки химическими препаратами. Интересно, что его можно использовать даже для капризных и ослабленных цветов.

Положительный эффект будет заметен примерно через неделю после первой подкормки. У цветов станут крепче корни, активизируется рост.

"Цитрусовая вода" для вазонов

Для этого вам нужно лишь не выбрасывать кожуру от цитрусовых: лимонов, мандаринов, апельсинов и т. д. А дальше по инструкции:

  • Порежьте кожуру цитрусовых
  • Наполните шкурками литровую банку на одну треть. Залейте крутым кипятком.
  • Отвар настаивать нужно сутки. Затем уберите шкурки, в банку долейте воды и орошайте ею растения с помощью пульверизатора.

Настой из луковой шелухи

Для приготовления такого удобрения нужно собрать шелуху. Затем возьмите один стакан шелухи и заварите 2 литрами горячей воды, прокипятите на медленном огне 5 минут.

Два раза в неделю нужно поливать и опрыскивать растения этим отваром. Это укрепит и оградит растения от вредителей и болезней.

Важно! Шелуху не следует использовать для кактусов, фикусов, а также суккулентов, таких, в частности, как толстянка (денежное дерево).

"Банановая вода"

Для такой подкормки возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте. Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.

Поставьте в холодильник на 1-2 недели. Затем отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.

Остатки удобрения храните в прохладном месте. Вода будет черного цвета - это нормально.

Раньше мы писали, как приготовить мощный стимулятор роста для орхидей и других растений.

Также читайте, какой водой поливать комнатные растения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини удобрения сад и огород