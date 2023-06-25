Урожай удвоится после одной обработки! Чем опрыскать помидоры и перец

Вырастить суперурожай помидоров или томатов на огороде или в теплице сможет каждый, если знать несколько секретов правильной обработки и ухода за растениями.

Об этом рассказали на YouTube канале "Наша дача".

Как повысить завязываемость помидоров и перца

Часто из-за не очень благоприятных условий выращивания, таких как жара, засуха, резкие похолодания, нехватка элементов помидоры и перец дают мало завязи, а иногда даже сбрасывают цветки.

Чтобы помочь растениям подстроиться под эти условия, следует провести правильную обработку.

Чем обработать пасленовые

В этом помогут препараты, содержащие вещества, аналогичные тем, которые есть в пасленовых - помидорах, баклажанах и перце.

Спецсредства продаются в соответствующих магазинах и интернет-магазинах. Чаще они продаются под названием типа "Паслиний". Это стимулятор роста, в составе которого есть соли аминоспиртов с замещенными феноксиуксусными кислотами - аналоги природных регуляторов роста пасленовых культур.

Как проводить обработку

Такой препарат дозируется 1 мл на 10 л воды. Больше не нужно. Следует попрыскать таким раствором растения.

Для высокорослых томатов первая обработка проводится, когда начинает цвести первая-вторая кисть у томатов. Из пульверизатора надо изрядно опрыскать растение.

Когда начнет хорошо вязаться четвертая кисть, следует провести вторую обработку.

Низкорослые помидоры обрабатываются всего один раз.

Перец также обрабатывается один раз, когда появляются первая завязь перчиков.