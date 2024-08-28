Вот что нужно есть, чтобы избежать ранней седины волос

Хотя генетика и возраст являются двумя факторами, которые вы не можете контролировать, когда дело доходит до появления седых волос. Однако, можно предотвратить дефицит витаминов, который способствует возникновению седых волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что стоит есть, чтобы избежать седины

Хотя седину волос невозможно полностью предотвратить, но правильно питаясь, вы можете свести к минимуму риск дальнейшего поседения.

Однако в старшем возрасте седина неизбежна, хотя скорость, с которой вы поседеете, в значительной степени зависит от вашего образа жизни и генетики.

Продукты, богатые витамином D3:

грибы

сельдь

сыр

форель

тунец

консервированные сардины

йогурт

Продукты, богатые витамином В12:

лосось

курица

яйца

грецкие орехи

рис

кешью

черника

манго

Какие продукты содержат медь:

киноа

булгур пшеничный

чечевица

сладкий картофель

нут

семена подсолнечника

кешью

Цинк содержится в следующих продуктах:

кедровые орехи

гранат

авокадо

банан

Продукты, богатые кальцием:

апельсины

папайя

зелень

кале

брокколи

Соблюдая здоровую диету полной фруктов и овощи следует помнить, что разнообразие является ключевым.

Это означает, что питательные вещества также могут использоваться для роста новых, здоровых прядей волос.

Любые отклонения от питательной диеты повлияют на организм, что может способствовать окислительному стрессу.

Люди, не желающие иметь серебристо-белые пряди, могут посетить парикмахера, чтобы покрасить их.