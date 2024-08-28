Ось що треба їсти, щоб уникнути ранньої сивини волосся
Хоча генетика та вік є двома факторами, які ви не можете контролювати, коли справа доходить до появи сивого волосся. Однак, можна запобігти дефіциту вітамінів, який сприяє виникнення сивого волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Що варто їсти, щоб уникнути сивини
Хоча сивінню волосся неможливо повністю запобігти, але правильно харчуючись, ви можете звести до мінімуму ризик подальшого посивіння.
Однак у старшому віці сивіння неминуче, хоча швидкість, з якою ви посивієте, значною мірою залежить від вашого способу життя та генетики.
Продукти, багаті вітаміном D3:
- гриби
- оселедець
- сир
- форель
- тунець
- консервовані сардини
- йогурт
Продукти, багаті вітаміном В12:
- лосось
- курка
- яйця
- волоські горіхи
- рис
- кеш'ю
- чорниця
- манго
Які продукти містять мідь:
- кіноа
- булгур пшеничний
- сочевиця
- солодка картопля
- нут
- насіння соняшнику
- кеш'ю
Цинк є в таких продуктах:
- кедрові горіхи
- гранат
- авокадо
- банан
Продукти, багаті кальцієм:
- апельсини
- папая
- зелень
- кале
- броколі
Дотримуючись здорової дієти повної фруктів і овочі варто пам’ятати, що різноманітність є ключовим.
Це означає, що поживні речовини також можуть використовуватися для росту нових, здорових пасом волосся.
Будь-які відхилення від поживної дієти вплинуть на організм, що може сприяти окислювальному стресу.
Люди, які не бажають мати сріблясто-білі пасма, можуть відвідати перукаря, щоб пофарбувати їх.
Фарбування волосся - це постійний процес, тому потрібен догляд, який може бути дорогим.
Раніше ми повідомляли, як правильно мити волосся для максимальної користі.
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