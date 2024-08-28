Ось що треба їсти, щоб уникнути ранньої сивини волосся

Хоча генетика та вік є двома факторами, які ви не можете контролювати, коли справа доходить до появи сивого волосся. Однак, можна запобігти дефіциту вітамінів, який сприяє виникнення сивого волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що варто їсти, щоб уникнути сивини

Хоча сивінню волосся неможливо повністю запобігти, але правильно харчуючись, ви можете звести до мінімуму ризик подальшого посивіння.

Однак у старшому віці сивіння неминуче, хоча швидкість, з якою ви посивієте, значною мірою залежить від вашого способу життя та генетики.

Продукти, багаті вітаміном D3:

гриби

оселедець

сир

форель

тунець

консервовані сардини

йогурт

Продукти, багаті вітаміном В12:

лосось

курка

яйця

волоські горіхи

рис

кеш'ю

чорниця

манго

Які продукти містять мідь:

кіноа

булгур пшеничний

сочевиця

солодка картопля

нут

насіння соняшнику

кеш'ю

Цинк є в таких продуктах:

кедрові горіхи

гранат

авокадо

банан

Продукти, багаті кальцієм:

апельсини

папая

зелень

кале

броколі

Дотримуючись здорової дієти повної фруктів і овочі варто пам’ятати, що різноманітність є ключовим.

Це означає, що поживні речовини також можуть використовуватися для росту нових, здорових пасом волосся.

Будь-які відхилення від поживної дієти вплинуть на організм, що може сприяти окислювальному стресу.

Люди, які не бажають мати сріблясто-білі пасма, можуть відвідати перукаря, щоб пофарбувати їх.