Вот что произойдет с организмом, если есть клубнику каждый день

Сезон клубники еще продолжается. На прилавках магазинов или рынках можно приобрести ягоду, которая является любимицей многих. Однако стоит знать, можно ли есть клубнику каждый день, и к чему это приведет.

Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instagram .

Что будет, если часто есть клубнику

По словам эксперта, клубника не только вкусная, но и очень полезная. Если каждый день в течение 14 дней есть клубнику, то в организме:

наладится работа кишечника и не будет запоров

улучшится состояние кожи, она станет сияющей

улучшится метаболизм

снизится тяга к сладкому

Польза клубники

Клубника содержит два витамина, которые действуют как антиоксиданты в организме - витамин A (в виде бета-каротина) и витамин C (в виде аскорбиновой кислоты). Оба действуют как первая линия защиты организма.

Содержащиеся в клубнике антиоксиданты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, подавляя образование "плохого" холестерина.

Также они улучшают функцию сосудов и давление, уменьшая склонность к развитию сгустков (тромбоз).

Кроме того, клубника способствует детоксикации (очищению) организма, помогая восстановить здоровье желудочно-кишечного тракта. Содержащая в ягоде клетчатка, витамин А и С являются важными элементами, стимулирующими детоксикацию организма.

Кому нельзя есть

При всей пользе есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:

люди, страдающие диабетом и раздражение кишечника - употребление клубники может значительно ухудшить ваше состояние

если у вас есть диарея или боли в желудке - из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику

пациенты с почечным литиазом (камни в почках) или почечной недостаточностью - в клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках;

аллергия – салицилаты, которые присутствуют в клубнике, могут вызвать крапивницу

Даже если вы очень любите сладкие ягоды клубники, врачи не советуют их употреблять, чтобы не усугубить свое состояние и самочувствие.

Сколько стоит клубника

По данным сайта "Минфин", сейчас в украинских супермаркетах килограмм клубники в среднем стоит 73,05 грн. кг.

Отметим, что на рынке клубнику можно приобрести по гораздо низким ценам.