Панацея от болезней. Этот фрукт укрепляет имунитет ничуть не хуже цитрусовых

Ананас - это один из самых сладких и сочных фруктов. Он хорошо насыщает в жаркие дни. К тому же его вкус - не единственное преимущество этого плода.

О том, в чем польза ананасов и когда его лучше есть, рассказали эксперты популярному изданию Financialexpress.

Что известно об ананасе

Тропический фрукт обычно едят свежесрезанным, запеченным или приготовленным на гриле. Ананасы могут улучшить пищеварение и иммунитет, и помочь в восстановлении после любой операции.

Фрукт содержит также много полезных витаминов и минералов: клетчатку, витамин С, марганец, витамин B6, медь, тиамин, фолиевую кислоту, калий, магний, ниацин и т. д.

Этот фрукт содержит очень важное соединение под названием бромелайн, которое помогает организму расщеплять и переваривать белки, также оказывает положительное влияние на пищеварение, защищает от заболеваний и оказывает противовоспалительное действие.

Витамин С важен для поддержания здоровья костей и может снизить риск остеопороза. Антиоксиданты снижают риск заболеваний сердца, диабета и онкологии.

Кому не стоит есть этот фрукт

Людям с сахарным диабетом следует употреблять ананасы в умеренных количествах, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Также те, кто чувствительны к бромелайну, могут ощущать жжение, зуд или даже тошноту и диарею.

Хотя ананас считается безопасным, небольшой процент людей может иметь на него аллергию.

Также эксперты добавляют, чтобы извлечь как можно больше пользы от этого фрукта, лучше его употреблять на обед или ужин.