Кот-клептоман грабит соседей и приносит хозяйке дорогие вещи (фото)

Кот-клептоман годами грабит соседей, принося своей хозяйке ценные вещи, среди которых брендовая одежда и даже дизайнерская обувь.

Кот награбил на сотни фунтов стерлингов

Выяснилось, что за последние четыре года кот-грабитель украл предметы на сотни фунтов стерлингов. Теперь его владелица пытается вернуть вещи законным владельцам.

"Преступника" зовут Гарри, он обычный черно-белый кот, но со склонностью к клептомании. Ведь только за последнюю неделю он украл шесть вещей у соседей в аббатстве Дарли, Дерби (Британия).

Владелица Гарри Донна Хибберт сказала, что считает вещи, которые ее питомец приносит домо - это подарки для нее.

Кот ворует вещи у соседей (фото: express.co.uk)

Почему коты приносят хозяевам подарки

Согласно "кошачьей психологии" приносить домой добычу - это модель поведения, которая демонстрирует, что он охотник и добытчик.

Тем самым пушистики показывают хозяевам, что они - его семья. А добыча -это вклад в эту семью.

Обычно кошки несут хозяевам мышей или птичек. Но Гарри выбрал несколько необычный способ показать хозяйке свою привязанность.

Хозяйка хочет вернуть вещи владельцам

Среди трофеев Гарри - дизайнерский ботинок и дорогое спортивное белье.

"Был красный ботинок, и это была довольно дорогая марка... Спортивные бюстгальтеры от M&S, поэтому они не будут дешевыми... На днях у нас была сумочка, но в ней ничего не было", - рассказывает владелица кота.

Кот тянет домой много интересного (фото: express.co.uk)

Среди прочих вещей: перчатки, нижнее белье, кухонные полотенца.

Чтобы вернуть украденные вещи их законным владельцам, женщина теперь фотографирует украденные вещи и публикует их на странице Facebook.

Некоторые из вещей узнали соседи Донны Хибберт, владелицы котика.