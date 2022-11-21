Как выбрать качественную теплую одежду на зиму: на что обратить внимание при покупке

В результате постоянных атак оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины, зима может стать настоящим испытанием для украинцев. Поэтому важно заранее подготовиться к сложному отопительному сезону и выбрать качественную теплую одежду.

На что обратить внимание при выборе теплой одежды - читайте ниже .

Как выбрать термобелье

Термобелье - это нательная одежда, которая позволяет обеспечить отвод от тела влаги и увеличивает его теплоизоляционные свойства.

В частности, снаружи оно напоминает обычное нижнее белье, это могут быть кальсоны, лосины и футболки с длинным или коротким рукавом.

Такое белье изготовляют из разных материалов: синтетики, натуральных тканей, смешанного материала.

Как отличить настоящее термобелье от подделки:

все швы и бирки находятся на наружной стороне изделия;

не растягивается и не линяет;

не впитывает запахи и не намокает от пота.

Для повседневного использования лучше выбирать ту, которая сделана из шерсти. Термобелье должно полностью облегать тело, но не сковывать движений.

Одежда из флиса

Зимой будет прекрасно согревать одежда из флиса. Флисовая ткань состоит из синтетических волокон, теплоизоляционные свойства которой аналогичны шерсти, но, вместе с тем, не так требовательна в уходе.

Такая одежда надежно удерживает тепло, выводит влагу, позволяет телу дышать благодаря ячеистой структуре и не поглощает посторонние запахи.

Стоит отметить, что для домашнего использования лучше выбрать одежду из микрофлиса или поллара, который используют в качестве подкладки для свитшотов и толстовок.

Зимняя обувь

При покупке зимней обуви следует обратить внимание на основные моменты:

Верхний материал должен быть плотным и водонепроницаемым, а также обеспечивать достаточную вентиляцию;

Фурнитура должна быть надежно закреплена;

Носок и пятка должны быть удобными и надежно сшитыми;

Подошва должна быть гибкой, крепкой и толстой;

Стелька не должна быть приклеена, чтобы ее можно было снять и просушить.

Также следует отдавать предпочтение натуральной коже. Она прочная, обеспечивает надежную защиту от влаги и холода и требует особого ухода.

Как выбрать куртку

Натуральный пухо-перьевой состав хорошо сохраняет тепло, но пух в таких моделях при неправильном уходе смещается. А еще он может вызвать аллергию.

Можно выбрать Conjugate Hi soft - это современная версия синтепона. Такой наполнитель максимально прост в уходе, не боится воды и деформации. Чем толще слой наполнителя, тем теплее будет изделие.

Холлофайбер - идеальная альтернатива естественному пуху. Это нетканый материал, основание которого состоит из спиралевидных волокон или шариков. Благодаря этому куртка поможет с комфортом перенести морозы до -25 градусов.

В частности, для подкладки чаще всего используют полиэстер. Он служит долго, мягкий, хорошо может переносить частые стирки и быстро сохнет.