Экономнее ли нагревать воду в микроволновке, чем в чайнике: точный ответ

В холодное время самым приятным есть пить любимый чай. Чтобы насладиться хорошим горячим напитком, в первую очередь нужно нагреть воду. Это можно сделать не только с помощью чайника, но и микроволновки. Важно знать, с помощью какого прибора это можно сделать более экономно.

Каждое электрическое устройство использует разное количество энергии для выполнения одной задачи, это означает, что стоимость его использования также разная.

Специалисты решили провести эксперимент, для этого взяли 350 мл воды комнатной температуры (17°C), что эквивалентно чашке чая. Ее довели до кипения (100°C) с помощью электрического чайника и микроволновки.

Измерив энергопотребление обоих приборов, эксперты выяснили, что чайник является самым экономичным прибором для нагрева воды.

К тому же чайник специально разработан для этой цели и является самым быстрым способом нагрева воды. Во время теста устройству понадобилось две минуты, чтобы нагреть воду, что эквивалентно 0,04 кВт.час энергии.

Микроволновке понадобится три минуты, чтобы довести 350 мл воды до кипения, что соответствует потреблению электроэнергии 0,07 кВт.час.

Однако при нагревании в чайнике мы регулярно стремимся нагреть больше воды, чем необходимо. А при использовании микроволновки, человек нагревает только то количество, которое ему нужно.

Независимо от того, пользуетесь ли вы микроволновкой или электрическим чайником, стоит нагревать только то количество воды, которое нужно, чтобы избежать любых напрасных затрат.