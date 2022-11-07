Вы все время вредили себе: какие продукты нельзя греть в микроволновке

Посредством специального излучения микроволновка наделяет блюдо теплом, однако часто эти лучи могут быть вредными и даже опасными.

Микроволновая печь - это незаменимая вещь в быту. Мы греем в ней еду, когда спешим или не хотим стоять у плиты.

Какие продукты нельзя нагревать в микроволновке, чтобы уберечь здоровье - читайте ниже в материале Styler.

Как микроволновка может навредить

Принято считать, что приготовление или нагревание пищи в микроволновке убивает все витамины и микроэлементы. Наиболее теплочувствительны водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах.

Например, во время приготовления на пару разрушается только десятая часть витамина С, а в микроволновке - четверть. Однако было подтверждено, что микроволновка лучше сохраняет водорастворимые витамины. Больше фолиевой кислоты хранится во время приготовления в микроволновке, чем прямо на плите.

Поэтому общее правило звучит так: чем меньше вы греете пищу, тем больше пользы она сохраняет.

Какие продукты нельзя греть в микроволновке

Брокколи

Эта капуста содержит массу пользы, в том числе витамины группы B, витамин РР, минеральные соли калия, кальция, фосфора. Ее можно готовить буквально где угодно, но только не в микроволновке. Под действием излучения овощ теряет все свои полезные свойства.

Чеснок

Сначала вы скажете, что чеснок не готовят в микроволновке, и будете совершенно правы. Однако его добавляют как специю к разнообразным соусам, которые подают исключительно теплыми. Очевидно, что лучи микроволновки несколько обезобразят вкус, поэтому лучше воспользуйтесь духовкой.

Грибы

Грибы подобно брокколи содержат много полезных веществ, среди которых и витамин В, и витамин С. Как мы писали выше, эти витамины полностью исчезают при контакте с микроволновкой. Кроме того, грибы могут стать опасными для потребления и вызывать проблемы с желудком.

Для приготовления овощей лучше использовать плиту или духовку (фото: Freepik)

Замороженное мясо

Если вы забыли разморозить мясо для приготовления заранее, то казалось бы, почему не сделать это быстро в микроволновке? Все потому, что размораживание происходит неравномерно. Иногда части мяса могут уже приготовиться или высохнуть в то время как остальные продукты все еще будут размораживаться.

Если вы все же разморозили мясо с помощью этого способа, сразу его приготовьте, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Белковые продукты

Белок плохо реагирует на излучение, поэтому становится токсичным. Если будете готовить в микроволновке яйца, они просто взорвутся. Молочные продукты остаются без бифидобактерий, которые важны для нормального пищеварения.

Структура мяса, разогретого или приготовленного в микроволновке, тоже меняется не в пользу человека. В нем повышается количество канцерогенов, губительно влияющих на организм.

Как правильно греть пищу в микроволновке

Если готовите или разогреваете пищу в микроволновке, учитывайте следующее: